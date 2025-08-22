"Quiero que encuentre a un buen chico, se lo merece": Mark Vito le responde a Keiko Fujimori

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mark Vito habló sobre las últimas declaraciones de Keiko Fujimori en el podcast de Magaly Medina. El tiktoker estadounidense afirmó que ambos terminaron su relación “en buenos términos”. Del mismo modo, no quiso responder sobre si le fue, o no, infiel a la madre de sus dos hijas, algo que Keiko deslizó en la entrevista con Medina.

“Yo no voy a pisar ‘el palito’. Más bien quiero llevar la fiesta en paz. Hemos terminado en buenos términos. No voy a hacer ningún comentario al respecto”, comenzó diciendo el empresario, quien estaba en un evento acompañado de su actual pareja Leslie Echavarría.

Fue ante las cámaras del programa Todo se filtra, que Vito afirmó estar “en su ‘prime’” por lo que expresó sus buenos deseos para Keiko Fujimori. Incluso, mencionando esperar que ella pueda encontrar a “un buen chico”.

“Me siento en mi 'prime'. Espero que ella también esté en su 'prime'. Quiero que encuentre un buen chico porque ella se lo merece. También por nuestras hijas”, señaló Mark, quien no descartó tener planes de matrimonio con Leslie Echavarría, su novia huancaína, a quien presentó públicamente en abril de este año.

“Le quiero desear a Keiko lo mejor (…) no voy a comentar nada sobre el divorcio. Estamos tres años divorciados y le tengo mucho respeto para ella y para mi pareja”, sostuvo.

Actualmente, Mark Vito mantiene una relación con la tiktoker huancaina Leslie Echavarría. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre su separación de Mark Vito?

Keiko Fujimori estuvo en el podcast de Magaly Medina donde habló abiertamente de su ruptura con Mark Vito. La excandidata presidencial señaló que hubo un "desgaste" en su matrimonio con el —ahora— tiktoker estadounidense y que este "cruzó una línea de la que ya no había retorno".

"Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que se cruzó una línea de la ya que no había regreso. Lo conversamos alturadamente", comentó.

En ese momento, Magaly Medina interrumpió con una pregunta directa: "¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos?". "Ah, no… Primero le tiro todas las ollas y luego converso alturadamente", respondió la excongresista.

Del mismo modo, Fujimori mencionó que le propuso a Villanella poner fin a la relación de la mejor manera posible y acordar cómo comunicar la decisión a su familia. "Él aceptó, decidimos pensarlo unos meses más y por eso nos demoramos en anunciar la separación", recordó.

Keiko Fujimori se sinceró sobre su nueva etapa de soltera tras divorciarse de Mark Vito. | Fuente: Instagram (keikofujimorih)

Keiko Fujimori dice que divorcio de Mark Vito fue en "un momento difícil de su vida"

Por otro lado, Magaly Medina le preguntó a Keiko Fujimori si Vito Villanella buscó su perdón. De acuerdo con Keiko, el empresario le preguntó por última vez si estaba de acuerdo con el divorcio, algo que ella contestó que sí.

"En el momento de firmar el primer documento de conciliación, él me dijo: '¿Estás segura de lo que quieres? Quizá podamos repensarlo'. Pero para mí, la decisión ya estaba tomada", comentó.

Finalmente, recordó que la ruptura coincidió con otros momentos difíciles que estaba atravesando.

"Fue doloroso porque se juntaron varias cosas; mi mamá acababa de fallecer, me habían diagnosticado de COVID y tomé la decisión de separarme. Todo eso después de la partida de mi mamá y, en una semana, me cayeron como tres baldazos de agua fría", relató.

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella anunciaron oficialmente su separación en junio de 2022, tras casi 20 años de matrimonio y dos hijas en común. El divorcio se concretó legalmente en 2023.