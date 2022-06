Rebel Wilson presenta a su novia en Instagram | Fuente: Instagram

Rebel Wilson está enamorada. El anuncio fue compartido por la propia actriz en su cuenta de Instagram: "Yo pensaba que buscaba a un príncipe de Disney cuando lo que realmente necesitaba era una princesa", publicó en la red social donde presentó a su nueva novia, Ramona Agruma.

No tardaron los mensajes de apoyo y celebración por parte de sus casi 11 millones de seguidores, quienes se sorprendieron con la primicia. Sin embargo, la pareja ya había sido vista durante los Oscar 2022 y en una fiesta organizada por la revista Vanity Fair.

Aunque todavía no se conocen más detalles de cómo surgió la relación, un amigo de la actriz dijo a la revista People que la australiana de 42 años, está muy feliz con su nuevo amor: "Rebel está en un lugar increíble y nunca la había visto más feliz", señaló la fuente.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE REBEL WILSON?

Ramona Agruma, es una diseñadora y fundadora de una tienda de ropa de Los Ángeles llamada 'Lemon ve Limon'. "Es una marca de ropa sostenible diseñada para llevarte a cualquier lugar con comodidad y estilo", se asegura en su perfil.

Agruma es la primera relación confirmada de Wilson desde que se convirtió en la intérprete cómica favorita de Hollywood hace ya algunos años. Sin embargo, la actriz fue vinculada sentimentalmente con el jugador de tenis profesional Matt Reid, el productor Mickey Gooch Jr. y el actor Aden Stay.





SU CAMBIO FÍSICO

Wilson fue noticia en todo el mundo después de declarar a 2020 como su "año de la salud" y, desde entonces, bajó 35 kilos y transformó su aspecto físico. En diálogo con la prensa local, la actriz dijo que un médico le había aconsejado que comenzara a caminar con buen ritmo y a conciencia, insistiendo en que era la mejor manera de perder kilos.

"El doctor me dijo: 'Rebel, la mejor manera de perder grasa corporal no deseada es simplemente caminar'", declaró para luego dar detalles de cómo debía ser esa caminata: "No tiene que ser de alta intensidad, ni cuesta arriba, solo se trata de caminar moderadamente una hora al día. Si puedes hacer esto, para tu tipo de cuerpo es la mejor forma de quitar grasa corporal no deseada", comentó.

