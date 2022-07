Elsa Pataky y Chris Hermsworth son una de las parejas más estables de Hollywood. | Fuente: Instagram

Elsa Pataky cumplió 46 años por todo lo alto. Para celebrarlo, su esposo Chris Hemsworth decidió sorprenderla deseándole ‘Feliz cumpleaños’; sin embargo, quiso poner en práctica sus clases de español.

“Para aquellos de ustedes que hablan español, notarán que mi español ha mejorado a un nivel de perfección aquí con un hermoso mensaje de cumpleaños”, escribió el protagonista de Thor. Lo que se lee en el mensaje de la torta es ‘Feliz navidad’ y muchos de sus seguidores aplaudieron el esfuerzo.

Su historia de amor resuena por todo el mundo, porque son dos personajes de Hollywood que han hecho de su vida toda una película. Corría el 2009 cuando ambos tuvieron su primera cita, gracias a la profesora que compartían, y aunque Elsa Pataky no lo tenía muy claro, pronto se dio cuenta que se iba a convertir en el amor de su vida.

Aunque nunca se ha calificado como un flechazo, un año después de conocerse los dos se casaron en una idílica isla en Indonesia, una boda de ensueño que sellaba el amor tan grande que había entre ambos. Su primera hija vino dos años después, India Rose y más tarde, llegaban los dos mellizos, Tristán y Sasha.

Tras formar la familia que siempre desearon ambos decidieron mudarse a Australia y comenzar de cero en su nuevo nidito de amor. Allí, llevan una vida de lo más tranquila y siempre han asegurado que la clave para que este amor siga siendo tan fuerte es tener como prioridad a la familia.

Elsa Pataky ficha con Netflix para protagonizar "Interceptor"

Elsa Pataky fichó por Netflix junto a Luke Bracey para protagonizar "Interceptor", un thriller de acción producido por Chris Hemsworth sobre una amenaza nuclear contra Estados Unidos.

El gigante del streaming anunció el nuevo proyecto, dirigido por el escritor Matthew Reilly, en el que la española interpretará a una teniente del ejército que tratará de salvar al país norteamericano de un ataque con 16 misiles nucleares, según el argumento.

El director describió el proyecto como una gran historia de acción con "ritmo frenético" y una "narración rápida, implacable y de alto riesgo".

"Elsa Pataky es perfecta para ser nuestra protagonista: una mujer fuerte, independiente y decidida que, frente a las abrumadoras probabilidades, simplemente se niega a darse por vencida", aseguró Reilly.

La producción comenzará en Australia, donde Hemsworth y Pataky residen. Las películas más recientes de la actriz española son "12 Strong", de 2018 y "The Fate of the Furious", de 2017, aunque pronto estrenará "Carmen".

Por su parte, el compañero de Pataky en "Interceptor", Bracey, apareció recientemente en "Holidate", también de Netflix.

