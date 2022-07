El actor tomó en cuenta que su coprotagonista lleva una dieta vegana y decidió no comer carne durante el rodaje de la película 'Thor: Love and Thunder'. | Fuente: Marvel Studios

El actor australiano Chris Hemsworth dejó de comer carne durante el rodaje de la última película de Marvel sólo para no molestar a su compañera de reparto, la actriz Natalie Portman, vegana confesa a la que tenía que besar.

En una entrevista reciente con la cadena Capital FM que reproduce Los Ángeles Times, Portman reveló el gesto que el protagonista de "Thor" tuvo con ella en esta secuela del héroe de la factoría Marvel, actualmente proyectada en cines de todo el mundo.

“El día que tuvimos una escena de beso, (Hemsworth) no comió carne esa mañana porque soy vegana”, explicó Portman.

“Él come carne como cada media hora. Y eso fue tan considerado. (...) él solo estaba siendo considerado. Es una persona muy agradable”, dijo la protagonista de "Thor: Love and Thunder", según el medio angelino.

TESSA THOMPSON NO SABÍA DEL GESTO QUE TUVO CHRIS HEMSWORTH CON NATALIE PORTMAN

En la misma entrevista radiofónica participó otra de las protagonistas de esta secuela de "Thor", la actriz estadounidense Tessa Thompson, quien aseguró que no sabía nada del detalle que había tenido el actor pero que le parecía "realmente dulce".

Thompson agregó que "ni siquiera sabía que (Hemsworth) podía pasar sin comer carne" y bromeó diciendo que la estrella de acción australiana "come bisontes en el desayuno".

Dirigida por Taika Waititi, esta es la cuarta entrega de la franquicia "Thor" protagonizada por el actor australiano.

CHRIS HEMSWORTH CREE QUE MARVEL NO LO VOLVERÁ A LLAMAR

Más de una década después de su debut y con una decena de películas a sus espaldas encarnando a Thor, Chris Hemsworth regresa con la versión más surrealista de Marvel en "Thor: Love and Thunder", aunque el actor confiesa que cada vez que lo interpreta está convencido de que no lo volverán a llamar.



"Cada vez que me llaman para hacer el personaje estoy agradecido. Siempre que lo interpreto creo que será la última vez y que Marvel no me querrá de vuelta", reconoce a Efe en una entrevista, a propósito del estreno de la cuarta película sobre el vikingo más famoso de la franquicia de superhéroes.

Ni siquiera ser uno de los últimos vengadores que resisten en la gran pantalla -tras el adiós de Iron Man, Capitán América y Viuda Negra- da tranquilidad a Chris Hemsworth, cuya carrera cinematográfica está estrechamente ligada a su fichaje por la factoría Marvel en 2011. "La primera vez fue intimidante, no sabía si pertenecía a este universo", recuerda.

Desde entonces, el actor australiano ha ido haciendo suyo el personaje de Thor, un insípido vikingo de físico escultural y vinculado con la mitología griega, hasta convertirlo en un héroe cuya crisis existencial le lleva a tomar decisiones erróneas y alejarse de la gente que quiere. (Con información de EFE)



