Chris Pratt admite que su doblaje de Mario no es como el original y no ofenderá a personas italianas | Fuente: AFP

Chris Pratt prestará su voz a Mario en la película animada sobre el icónico personaje de Nintendo. A 36 años del lanzamiento de Super Mario Bros, el video juego, la trama de esta nueva adaptación cinematográfica aún se desconoce.

Sin embargo, existen rumores que apuntan a que la película podría ser musical o que este nuevo estreno podría ser el comienzo de un universo cinematográfico extenso para la franquicia de videojuegos.

A propósito, la comunidad del videojuego ha manifestado sus dudas con respecto a la elección del actor. Incluso los responsables del proyecto han salido a defender la participación de Pratt, algo que hizo el propio productor del largometraje, Chris Meledandri, resaltando su interpretación.

Al respecto, Chris Pratt conversó con Variety y respondió a las críticas y afirmó que su doblaje de Mario no es para nada como el original de Nintendo. "Hago la voz de un personaje animado, está actualizada y no es parecida a nada de lo que hayas escuchado antes en el mundo de Mario", aclaró.

En ese sentido, el actor dijo sentirse tranquilo y orgulloso con lo que ha logrado hasta ahora en la película. "Trabajé realmente cerca de los directores, probamos algunas cosas y conseguimos algo de lo que estoy verdaderamente orgulloso... no puedo esperar a que la gente lo vea y lo oiga", comentó.



RETRASO EN EL ESTRENO

La nueva película basada en la exitosa franquicia de videojuegos "Super Mario Bros.", en la que están trabajando la empresa japonesa Nintendo y el estudio cinematográfico Universal, ha sido retrasada hasta abril de 2023.

Así lo anunció el mítico diseñador y productor de videojuegos de la firma nipona Shigeru Miyamoto, creador del afamado fontanero, en un mensaje a través del perfil japonés de Nintendo en la red social Twitter.

"Tras consultar con nuestro socio Chris de la productora Illumination, hemos decidido cambiar la fecha de estreno mundial a la primavera de 2023", dice el mensaje Miyamoto, que se disculpa por los inconvenientes y pide "un poco más de tiempo para hacer una película divertida".

¿QUÉ ACTORES PARTICIPAN EN LA PELÍCULA ANIMADA?

Además de la participación de Chris Pratt, la cinta también cuenta con Charlie Day y Anya Taylor-Joy, que ponen voz a los personajes principales de la franquicia, su hermano Luigi y la princesa Peach, respectivamente.

También forman parte del casting de doblaje Keegan-Michael Key, Jack Black, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson y Sebastian Maniscalco.

Esta es la segunda película sobre el popular fontanero. En 1993 se estrenó "Super Mario Bros.", una cinta protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo que fue un fracaso de taquilla y crítica pero que posteriormente se convirtió en un filme de culto.

