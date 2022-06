Desde la web podrás comprar juegos para tu Nintendo Switch con precios locales. | Fuente: Foto de Erik Mclean en Unsplash

Nintendo ha anunciado la apertura de sus tiendas digitales para países latinos, dedicándole un espacio propio a Perú.

Desde este miércoles, Argentina, Colombia, Chile y Perú podrán adquirir juegos digitales en las tiendas nacionales de la compañía japonesa.

“A través de esta nueva tienda online, los jugadores podrán comprar juegos digitales de sus títulos favoritos en su moneda local, y luego descargarlos de forma directa en su consola Nintendo Switch, convirtiéndola en la forma ideal para adquirir juegos cuando no tienen su consola cerca”, señala Nintendo.

En soles

Ahora los jugadores podrán iniciar sesión en nintendo.com/es-pe/ para poder comprar los juegos que deseen a precios oficiales en soles, la moneda local.

“Esta tienda ofrece un amplio catálogo de juegos, incluyendo los lanzamientos más recientes como Mario Strikers: Battle League, Nintendo Switch Sports, Kirby and the Forgotten Land, Metroid Dread, Mario Party Superstars, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe y muchos más”, señala la empresa.





Las páginas de la región

Estas son las páginas oficiales para los países latinos:

