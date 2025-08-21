Pamela López y Christian Cueva logran conciliar para régimen de visitas de sus hijos: "Se logró"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. Esto, en medio de la carta notarial del futbolista peruano contra la empresaria trujillana para rectificarse públicamente sobre sus declaraciones de supuestas llamadas de su entorno a Paul Michael, actual pareja de López.

Fue la propia Pamela quien confirmó que llegó a un acuerdo con el padre de sus hijos a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza, no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec, de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Cristian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.

Pamela López y Christian Cueva oficializaron su separación en agosto 2024. | Fuente: Instagram

Abogada de Pamela López: “Christian Cueva ya puede visitar a sus hijos”

Por otro lado, Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, confirmó lo dicho por su cliente sobre el acuerdo de conciliación para el régimen de visitas de los hijos con Christian Cueva.

La exministra de la Mujer recordó que López ya venía conversando con Henry Grados, abogado y apoderado legal de Christian Cueva, con quien llegó a un acuerdo para conseguir el régimen de visitas.

“Con el doctor Grados hemos estado conversando sobre el régimen de visitas (...) A raíz de eso llegamos a una citación esta semana en la cual el apoderado y Pamela López llegaron a un acuerdo”, señaló la abogada en entrevista con Amor y fuego.

Del mismo modo, recalcó que la intensión de Pamela López siempre fue que sus hijos puedan recibir las visitas correspondientes de Christian Cueva.

“Ella quería resolverlo lo antes posible. Esto abre las puertas para que Christian Cueva pueda venir, dentro de las condiciones que se han formado, a ver a sus hijos. Él ya puede visitar a sus hijos sin conflictos”, sostuvo.

Actualmente, Christian Cueva mantiene una relación sentimental con Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Christian Cueva mandó carta notarial a Pamela López

Christian Cueva le mandó una carta notarial a Pamela López luego de que afirmara que el futbolista peruano estaría llamando a su pareja Paul Michael desde Ecuador, país donde juega futbol por el equipo de Emelec.

El documento, compartido por el programa Ponte en la cola, precisa que Cueva le da a su todavía esposa un plazo "de 48 horas" para que se retracte de lo dicho sobre él, caso contrario, procederá a emitir una demanda por difamación en su contra.

Esta es la primera acción legal que hace Christian Cueva. El programa de espectáculos reveló que el documento había sido enviado a Pamela López el miércoles 13 de agosto dándole un plazo de 24 horas para responder ante la medida legal del padre de sus hijos.

“Hemos enviado una carta notarial a la señora Pamela López, a efectos de que se pueda rectificar sobre las afirmaciones falsas que ha vertido acerca de mi patrocinado", expresó la abogada Medaly Barrientos el programa de espectáculos.

La nueva abogada de Christian Cueva negó que su cliente haya intentado llamar a Paul Michael exhortando a Pamela López a rectificarse. “Rechazamos totalmente (esa versión). Le hemos dado el plazo de 48 horas para que ella se pueda rectificar”, añadió.