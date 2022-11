Christina Applegate es una actriz estadounidense, principalmente reconocida por su papel como Kelly Bundy en la serie de televisión Married... with Children. | Fuente: Twitter

La actriz Christina Applegate se emocionó hasta las lágrimas al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Como se recuerda, la arista de 50 años reveló que padece de esclerosis múltiple por lo que su asistencia a la ceremonia fue su aparición en público desde su diagnóstico en el 2021.

Acompañada de Katey Sagal, David Faustino, Selma Blair y Linda Cardellini, la recordada protagonista de ‘Matrimonio con hijos’ recibió su reconocimiento:

“Katey y yo hemos hecho un pulso para ver quien hablaba primero y he perdido”, bromeaba David Faustino al inicio de su discurso en honor a su amiga. “Alguien que puede interpretar a una persona tan tonta tan bien tiene que ser una actriz muy inteligente y brillante”, dijo el actor en referencia a Applegate en la mencionada serie.

Tras escuchar las palabras de sus mejores amigos, Christina Applegate no pudo contener las lágrimas para agradecerles por el apoyo, así que subió al podio con la ayuda de sus colegas y con un bastón.

“Son mi todo. Me encanta que haya empezado con ustedes dos y acabe con ustedes dos. Yo no digo que tengo amigos, tengo familia. Esta gente me cuida, me cuida cada día de mi vida, sin ellos no sé qué haría”.

Con el carisma que la caracteriza, la actriz bromeó sobre su esclerosis múltiple: “¡Ah! ¡Por cierto! Tengo una enfermedad. ¿Lo han notado? Ni siquiera llevo zapatos… ¡Se supone que se tienen que reír!”.

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple

Christina Applegate, la recordada actriz de "Matrimonio con hijos", reveló a sus seguidores por medio de su cuenta de Twitter que padece de esclerosis múltiple.

"Hola amigos. Hace unos meses fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho otras personas que sé que también padecen esta enfermedad", escribió.

"Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino continúa a menos que algún imbécil se ponga en medio", ironizó Christina Applegate. La actriz también pidió privacidad de ahora en adelante y dio las gracias a sus seguidores. La artista, que cumplirá 50 años en noviembre, saltó a la fama con su papel de Kelly en la comedia televisiva "Matrimonio con hijos" (1987-1997).

La carrera de Christina Applegate ha estado enfocada sobre todo en la televisión con series como "Samantha Who?" (2007-2009) y la reciente "Dead to Me", que se estrenó en 2019 y que culminará su andadura con su tercera temporada.

La actriz se llevó un Emmy a la mejor actriz invitada de una comedia por su aparición en "Friends" (1994-2004) como una de las hermanas de Rachel (Jennifer Aniston). En la gran pantalla, Applegate ha participado en películas de comedia como "The Sweetest Thing" (2002), "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004), "Vacation" (2015) y "Malas Madres" (2016).

