Christopher Mintz-Plasse y Britt Bowman se comprometieron después de más de cinco años. | Fuente: Instagram / Christopher Mintz-Plasse

El actor estadounidense Christopher Mintz-Plasse, que alcanzó fama en Hollywood por su papel de McLovin en la comedia adolescente 'Superbad', anunció este jueves su compromiso con la fotógrafa Britt Bowman.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de 33 años compartió un carrete de fotografías en el que posaba junto a su prometida, con quien tiene una relación sentimental de más de cinco años, que inició en junio de 2017.

En la leyenda de su publicación, Mintz-Plasse escribió en tono de broma: "¡Se acabó la vida!", seguido de unos emojis de corazón. Su novia, mientras tanto, muestra el anillo de compromiso con una sonrisa de oreja a oreja.

El actor le propuso matrimonio a la fotógrafa el pasado fin de semana, en Nochebuena, según se pudo conocer por Britt Bowman, quien también en su cuenta de Instagram publicó una imagen junto a su novio, con una descripción que revela la fecha de la propuesta.

Amistades famosas de la pareja, como Hilary Duff, Alison Brie, entre otras, comentaron el post de Christopher Mintz-Plasse con palabras de felicitaciones por la noticia. Desde hace años, él y su novia vienen derrochando amor en sus respectivas redes sociales, donde se dedican románticos mensajes y fotografías.

La carrera de Christopher Mintz-Plasse

Principalmente conocido por su rol de Fogell, el adolescente nerd que saca una identificación falsa con el nombre de McLovin en la película 'Superbad', Christopher Mintz-Plasse ha ido cosechando con el tiempo más papeles en su no tan corta filmografía.

A un año de alcanzar la fama, por ejemplo, compartió el set de filmación con Paul Rudd y Seann William Scott en la cinta 'Role Models', comedia en la que también dio vida a un adolescente asocial, llamado Augie Farks.

En 2009, participó en el filme 'Año Uno', y en 2010 se sumó al reparto de otra comedia, 'Kick-Ass', donde se metió en la piel del villano Niebla Roja. Al siguiente año, actuó en 'Noche de miedo' y 'Pitch Perfect'.

En 2012, formó parte del elenco de 'Movie 43', película cómica de corte independiente, compuesta por varios segmentos. Él integró el que llevaba por título 'Middleschool Date', dirigido por Elizabeth Banks. Un año después, tuvo una aparición como él mismo en 'This Is The End' y volvió a su papel de villano en 'Kick-Ass 2'.



Los últimos proyectos en los que se le pudo ver a Christopher Mintz-Plasse fueron 'Vecinos' y 'Vecinos 2', dos cintas protagonizadas por Zac Efron, Seth Rogen y Rose Byrne.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.