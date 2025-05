Chuck Norris: cadena de restaurantes lanza la 'Chick Norris', una hamburguesa inspirada en el actor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una cadena de restaurantes en España presentó su nueva hamburguesa de pollo bajo el nombre 'Chick Norris', en homenaje al célebre actor Chuck Norris. El lanzamiento vino acompañado de una campaña de comunicación desarrollada por la agencia creativa El Ruso de Rocky.

Según sus creadores, la hamburguesa está inspirada en la figura del héroe invencible que el actor ha encarnado en sus películas de acción, una característica que también ha dado origen a innumerables memes y leyendas populares.

La campaña de lanzamiento, bajo el concepto "Más burgers, menos dramas", tiene presencia en televisión, medios exteriores y plataformas digitales. La estrategia incluye un spot para plataformas de streaming y contenido para redes sociales que "evoca los códigos visuales del cine de acción".

"Nuestra burger de pollo tenía que homenajear a la leyenda, al inigualable, al poderoso Norris. Y a toda la iconografía de sus películas. Ha sido un placer trabajar en esta campaña, y más placer va a ser comerse la hamburguesa", declaró Ángel Torres, director creativo y socio fundador de El Ruso de Rocky.

La campaña ha sido desarrollada por El Ruso de Rocky, la nueva agencia creativa española de GOIKO tras ser la ganadora de un concurso celebrado el pasado mes de abril.Fuente: El Ruso de Rocky

¿Quién es Chuck Norris?

Chuck Norris es un actor y experto en artes marciales, famoso por sus papeles en películas de acción. Saltó a la fama entre 1970 y 1980, especialmente por títulos como The Way of the Dragon (1972), donde compartió roles con Bruce Lee, Missing in Action (1984), Delta Force (1986), y la serie de películas Walker, Texas Ranger (1993-2001), donde interpretó al personaje principal Cordell Walker.

En artes marciales, ha ganado varios campeonatos a lo largo de su trayectoria. Es cinturón negro en varias disciplinas, incluyendo Tang Soo Do, Taekwondo y Karate. Su experiencia en este deporte hizo que en muchas de sus películas realice sus propias acrobacias y escenas de lucha, sin necesidad de dobles. También fue campeón mundial de Karate Do en 1978.

Más allá del cine, la televisión y las artes marciales, Chuck Norris también ha participado en actividades filantrópicas y de caridad. Apoyó varias causas benéficas, incluyendo a organizaciones que brindan ayuda a niños y veteranos.

