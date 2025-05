Murió a los 61 años Ed Gale, actor que interpretó a Chucky en las primeras películas de la saga

El actor estadounidense murió en un hospicio de Los Ángeles. Fue parte de clásicos del cine y TV, aunque sus últimos años estuvieron marcados por una controversia legal.

La familia de Ed Gale, actor recordado por dar vida al muñeco Chucky en las primeras entregas de la saga, confirmó su fallecimiento este martes a los 61 años en un hospicio de Los Ángeles. “Ha dado su última función y ahora es la estrella principal en el más allá”, anunció sobrina, Kayse Gale, en las redes sociales.

En una despedida cargada de humor y ternura, Kayse recordó los inicios de Gale en Hollywood: “Con solo 41 dólares en el bolsillo y un sueño”, comenzó una carrera que lo llevaría a participar en más de 130 producciones entre películas, series y comerciales. La causa de su muerte no ha sido revelada.

"Con una trayectoria tan variada, deja un legado lleno de iluminación cuestionable y frases memorables", escribió su sobrina. Agregó que, para la familia, su rol favorito fue el de “tío divertido”, que compartía su amor por el entretenimiento y la magia de Hollywood.

En su mensaje, también evocó aspectos entrañables de la personalidad de Gale: “Le encantaba recordar sus días como DJ en la pista de patinaje de Plainwell. Odiaba a Bill Maher sin razón clara, hacía trampa en el cribbage y tenía una risa inolvidable. Lo vamos a extrañar muchísimo”.

Los papeles más recordados de Ed Gale

Debutó en el cine con Howard, el pato (1986), donde interpretó al personaje principal gracias a un elaborado disfraz. Al año siguiente, actuó en la comedia de ciencia ficción S.O.S. Hay un loco suelto en el espacio, pero fue su participación como doble de cuerpo de Chucky en Child’s Play (1988) la que lo inmortalizó. Retomó ese rol en Chucky: El muñeco diabólico 2 (1990) y en La novia de Chucky (1998).

En televisión, tuvo apariciones en series populares como Friday the 13th, Baywatch, Family Matters, 3rd Rock from the Sun, Sabrina, la bruja adolescente y Bones. Su última participación fue en la miniserie Deadly Attraction, interpretando al señor Thomas.

Ed Gale se volvió ícono del cine de terror al dar vida a Chucky en las primeras películas de la saga.Fuente: Metro-Goldwyn-Mayer

¿Quién fue Ed Gale?

Ed Gale nació en Plainwell, Michigan, y vivía con enanismo, condición que marcó su experiencia como actor en Hollywood. A pesar de los desafíos, se abrió paso en la industria con determinación y carisma.

Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por la polémica. En abril de 2023, el grupo Creep Catchers Unit lo acusó públicamente de intentar contactar a menores con fines sexuales. La Policía de Los Ángeles incautó sus dispositivos móviles como parte de una investigación, pero Gale no fue arrestado ni se presentaron cargos formales.

