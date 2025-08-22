Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viajaron juntos a Argentina poco antes de anunciar su separación, según Magaly

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La conductora de televisión Maju Mantilla y su aún esposo, Gustavo Salcedo, estuvieron de viaje en Argentina dos días antes de que él confirmara públicamente el fin de su matrimonio. La información fue revelada en el programa Magaly TV La Firme, donde se presentó un documento migratorio que evidencian que la expareja salió del país el 14 de agosto y retornó el 18 del mismo mes.

Sin embargo, el 20 de agosto, apenas dos días después de su regreso, Salcedo emitió un comunicado en el que anunciaba la ruptura definitiva.

Una relación aparentemente estable

Tras la emisión del informe, la conductora Magaly Medina recordó que Maju solía expresar en entrevistas su deseo de tener otro hijo y que, en redes sociales, tanto ella como su esposo compartían videos y momentos de una relación aparentemente feliz.

"¿Cómo nos explicamos que, después de un viaje juntos, él publique un comunicado demoledor anunciando el fin de la relación?", cuestionó.

Medina consideró que el viaje podría haber sido un último intento de convivencia en familia o incluso una especie de despedida en buenos términos.

"De repente las emociones estaban tan procesadas que decidieron viajar como amigos, quizá hasta llevaron a los niños. Quién sabe", comentó.

La ausencia de Maju en su programa

Otro detalle que llamó la atención de Magaly fue la ausencia de Mantilla en el programa Arriba mi gente el mismo día en que se conoció la noticia. Para la periodista, esto podría indicar que la exreina de belleza no habría estado del todo al tanto del comunicado emitido por su esposo.

"Yo hubiera esperado que ambos firmaran ese comunicado... Si todo estaba en orden, ¿por qué ella no apareció en su programa? ¿O fue sorprendida?”, se preguntó.

Mensaje de apoyo a Maju Mantilla

Finalmente, Magaly Medina aprovechó el espacio para enviar un mensaje de apoyo a la ex Miss Mundo, recordándole que merece un amor correspondido.

"Maju es una mujer guapa, con una energía bonita, que saldrá adelante. Ella debe entender que merece un amor correspondido y, si ya no lo tenía, es mejor seguir adelante", expresó.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron el 4 de febrero de 2012 en Trujillo y tienen dos hijos en común.