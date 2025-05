"Seguiré hasta que esté realmente senil": Clint Eastwood cumple 95 años trabajando en su nueva película

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El legendario actor y director Clint Eastwood, quien este sábado celebra su cumpleaños número 95, no piensa en decir adiós a la industria cinematográfica y confirmó que actualmente se encuentra en la etapa de preproducción de su próxima película. Así lo reveló en una entrevista para el medio austriaco Kurier.

Lejos de considerar el retiro, la veterana estrella de Hollywood aseguró que aún tiene mucho por ofrecer. "No hay razón por la que un hombre no pueda mejorar con la edad", declaró. "Y hoy tengo mucha más experiencia. Claro, hay directores que pierden su toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos".

Clint Eastwood: "Mi filosofía es: 'haz algo nuevo o quédate en casa'"

Con una carrera que abarca más de seis décadas, tanto frente como detrás de las cámaras, Clint Eastwood opinó sobre el panorama actual de la industria cinematográfica, criticando especialmente a los remakes, secuelas y adaptaciones de franquicias existentes.

"Anhelo los viejos tiempos, cuando los guionistas escribían películas como Casablanca en pequeños bungalós dentro del estudio. Cuando todos tenían una idea nueva", comentó. "Vivimos en una era de remakes y franquicias. He hecho secuelas tres veces, pero eso ya no me interesa desde hace mucho. Mi filosofía es: 'haz algo nuevo o quédate en casa'".

"Seguiré trabajando hasta que esté realmente senil"

El director de Unforgiven también mencionó que su formación en el sistema clásico de estudios de Hollywood fue importante para su evolución artística. Recordó que, como actor bajo contrato, debía reinventarse constantemente.

"Eso me obligaba a aprender algo nuevo cada año”, explicó. "Y por eso seguiré trabajando mientras aún pueda aprender algo, o hasta que esté realmente senil".

Desde su ópera prima como director en 1971, Play Misty for Me (Escalofrío en la noche), Clint Eastwood ha dirigido un total de más 40 películas en su carrera cinematográfica, desde westerns, a filmes de acción y dramas.

