Al igual que Barack Obama, Paris Hilton se confiesa fanática de la música de J Balvin | Fuente: Composición

Paris Hilton reconoció durante una visita a Bogotá que le "encanta" la música del reguetonero colombiano J Balvin, a quien considera un artista "talentoso" que crea una música "increíble".



"Me encanta J Balvin, pienso que es tan talentoso (...) Me encanta su música, es increíble", dijo la empresaria y modelo estadounidense en la capital colombiana, donde presentó una colección de zapatos.



La celebridad, de 38 años, reconoció que le encanta "crear y diseñar productos para que la gente disfrute" y que estos sean "asequibles, bonitos y tanto para el día como para la noche".



Para diseñar su colección de zapatos, Paris Hilton dijo que se inspiró en su propia vida, que etiquetó de "increíble y excitante", ya que para ella es "muy divertido ir a los desfiles de moda".

NUEVO EMPRENDIMIENTO

"Todo lo que hago tiene que ver conmigo", añadió, a la vez que reconoció que está línea está inspirada "enteramente" en sí misma.



Detalló que en la colección se refleja su idea de diseñar zapatos para todas las ocasiones, por eso pensó en unos deportivos pero también en zapatos con tacón para salir de fiesta, ir al gimnasio o trabajar.



Preguntada por si aprovecharía la visita para descubrir más de Colombia, lamentó tener una agenda "demasiado ajustada" que no le permite hacer turismo, pues tiene que "gestionar" su "gran imperio".



No obstante, reconoció que muchos de sus amigos celebrarán sus navidades en el país y no descartó hacerlo ella también, ya que dijo sentirse "contenta y emocionada de estar" en Colombia pese a estar "cansada y con jet-lag". EFE