"Puse mi carrera en segundo plano y fue un acto de amor", dijo Shakira al hablar del fin de su relación con Gerad Piqué. | Fuente: AFP

Gerard Piqué anunció este jueves la decisión de retirarse del fútbol. A través de sus redes sociales, el defensa de Barcelona publicó un video en el que expresa la tristeza que sentía al despedirse para siempre del que fue su equipo de fútbol durante los últimos años de su trayectoria profesional.

Esta noticia se produce cinco meses después de su mediática ruptura sentimental con Shakira. Pero este solo sería el inicio de la controversia, pues el español protagonizó otras polémicas al hacerse público su nuevo romance con Clara Chía y el enfrentamiento con la colombiana por la custodia de sus hijos.

Tras el sorpresivo anuncio de Piqué, la agencia Europa Press logró ubicar a Shakira cuando salía de su hogar en auto, pero al percatarse de la prensa, la cantante abandonó rápidamente el lugar. Más tarde, la intérprete, muy seria, regresaba a su domicilio, pero nuevamente evitó ofrecer declaraciones.

Además de lidiar por la custodia de sus hijos, Shakira expresó su preocupación por la salud de su padre. En varias ocasiones, la cantante visitó la clínica donde se encuentra internado para brindarle su apoyo emocional.

Nidia Ripoll, madre de Shakira, se pronuncia sobre la decisión de Piqué

Aunque el citado medio no pudo obtener las declaraciones de Shakira, todo lo contario sucedió con Nidia Ripoll, madre de la cantante. Acompañada por su hijo Tonino, la señora se animó a declarar sobre el inesperado retiro de Gerard Piqué.

"Bueno, no sabía nada y me imagino que si lo hace, pues ha sido pensado por él mucho y lo que decida él, eso es".

Sin embargo, aseguró "no saber nada" acerca de si la decisión de Piqué podría abrir las puertas a su hija para mudarse a Miami con Milan y Sasha. "Shakira no me ha dicho nada todavía", agregó.

Shakira y el video con su padre en rehabilitación que conmovió a sus seguidores

Enfocada en su carrera y familia, la cantante colombiana recurrió a sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores, la intérprete de Monotonía decidió publicar en su cuenta de Instagram un pequeño video en el que aparece ayudando y dando ánimos a su papá durante su rehabilitación. William fue internado el 23 de octubre en un hospital privado de Barcelona (España).

"Y la vida es algo que sucede entre las visitas al hospital y los disfraces de Halloween", escribió Shakira en la leyenda de su publicación. El material no tardó en conmover a miles de seguidores de la artista, que en la mencionada red social suman casi 77 millones. Varios de ellos llenaron la caja de comentarios con palabras de aliento y deseos de pronta mejoría para su progenitor.

Una semana atrás, la misma Shakira había confirmado la hospitalización de William Mebarak con un comunicado. "Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución", dijo entonces.

