William Levy

Nacido en La Habana Cuba, William Levy ha protagonizado un total de 5 telenovelas de Televisa desde el año 2010.

El actor de 41 años fue modelo del video 'I’m Into You' de Jennifer López en 2011 y además formo para de 'Resident Evil: The Final Chapter' en 2017 junto a Milla Jovovich y su protagónico más reciente es la de Sebastián Vallejo, el amor de Teresa Suárez, conocida como 'La Gaviota' de la historia.

Desde que Netflix estrenó 'Café con aroma de mujer' a finales del 2021, el remake del mega éxito colombiano no baja del TOP 10 de la popular plataforma de streaming. Y esto ha hecho que el nombre de William Levy vuelva a sonar fuerte en estos días.

¿Cómo fueron los primeros protagónicos de William Levy?

El actor cubano en el año 2003 fue uno de los participantes de los 12 participantes que compitió en 'Protagonistas de novela', un reality de Telemundo, siendo el premio para dos ganadores, un hombre y una mujer, obteniendo como premio ser parte de una telenovela de la cadena Telemundo.

En esta edición participo William Levy junto a su actual pareja y madre de sus dos hijos Elizabeth Gutiérrez, también, participo el actor mexicano Erik Elias, su enemigo en el reality

La pareja de actores se conocieron y comenzaron a entablar una relación, siendo este el tema principal del reality, en cada capítulo del reality la pareja se acercaba cada vez más como si fuera una telenovela









Otro de los aspectos que influyó en el programa fue la mala relación que tenía William Levy con Erick Elias. Ambos tenían una rivalidad en una sección del reality que trataba lo que decía el uno del otro, Elias dijo que el cubano le parecía falso.

“Creo que entraste aquí con la idea de ser como que el bueno, del defensor de la humanidad y de las mujeres, pero es lo que yo siento, te veo un poco falso. No te la creo y no me coordina mucho lo que hablas con las acciones”, dijo Elias.

Esta rivalidad duró toda la temporada e incluyeron a la actriz Elizabeth Gutiérrez, porque el actor cubano tenía celos de la relación que tenía ella con el actor Erick Elias.

Al respecto, la actriz aclaró que solo mantenía una amistad con Erick Elias, pero William Levy le dijo que no podía estar con una chica que hablaba con su enemigo, pues sentía que había un juego entre él y Erick Elias.

Este triángulo amoroso provocó el interés del público y más aún cuando la aspirante la actriz Claudia Lemos, reveló que a Elizabeth le gustaba Erick Elias, sugiriéndole que intente salir con el mexicano. Finalmente, los ganadores del reality fueron el colombiano Erick Elías y la dominicana Michelle Vargas.

