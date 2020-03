Eugenio Derbez criticó a los que compraron papel higiénico en exceso. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Eugenio Derbez no es ajeno a las consecuencias de la histeria provocada por la pandemia global del coronavirus.

Derbez, quien se encuentra en Estados Unidos, habló de las medidas que se han tomado en dicho país debido a la propagación del coronavirus.

"Oigan pues, está extraño esto. Estoy aquí, en Los Angeles, y las últimas 48 horas han sido como una película de ciencia ficción. Todo empezó como algo lejano y, de repente, aquí empezó a crecer la bola de nieve a una velocidad impresionante", indicó.

"Cerraron todas las producciones en Estados Unidos. Toda la industria de Hollywood paró de filmar. No hay partidos de basketball de la NBA, no partidos de fútbol de la MLS. No hay conciertos. No hay nada. Disneylandia que nunca cierra, ya cerró! Todas las oficinas están trabajando desde sus casas", comentó.

Por ello, el comediante expresó sus deseos de regresar a su país y, fiel a su estilo, bromeó al asegurar que todos quieren ir a México.

"Ya me quiero ir a México, porque en México todo está bien. En México no pasa nada. Toda la gente de Italia y China quiere irse a México porque en México no está pasando nada. ¡Quiero irme a México!", exclamó.

Horas después, Eugenio Derbez acudió a un supermercado y mostró el desabastecimiento de papel higiénico en el local. "Estoy aquí en el super en Los Ángeles y chequeen... o sea, el papel de baño está agotado", dijo el artista, para finalmente usar el sarcasmo para criticar las excesivas compras.

"O sea, hay comida, hay de todo, pero papel de baño está agotado. O sea, la gente se preocupa más por limpiarse que por comer", recalcó.