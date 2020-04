Príncipe William y Kate Middleton cumplen 9 años de matrimonio confinados en la residencia de Anmer Hall. | Fuente: Instagram

Han pasado casi 10 años desde que por primera vez el príncipe William y Kate Middleton salían en el balcón del palacio Buckingham saludando a todos los británicos que fueron a presenciar su boda.

El matrimonio cumple nueve años este 29 de abril tras mucho tiempo de noviazgo. La pareja se conoció en la universidad, una relación que tuvo sus idas y venidas, pero que finalmente terminó en boda.

Ahora, nueve años después, el matrimonio celebra este día tan especial confinados en su residencia de Anmer Hall, en Norfolk. Allí, los duques se encuentran con sus tres hijos: George, Charlotte y Louis, que hace poco cumplió su segundo cumpleaños.

Implicados al 100% en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, los duques no han querido dejar pasar la oportunidad de recordar este día en su perfil de Instagram. Desde la cuenta de Kensington Palace han compartido una imagen del enlace con este agradecimiento público a todos los mensajes de cariño que han recibido en este tiempo.

"Nueve años de ese día, gracias a todos los por mensajes de cariño para el Duque y la Duquesa de Cambridge en el aniversario de su boda", se leía en el texto que acompaña la foto.

APOYO AL PERSONAL SANITARIO POR CORONAVIRUS

Desde su residencia, la familia real representado por el príncipe William y Kate Middleton sorprendieron con su aparición estelar en televisión. El primero en hacerlo fue el hijo de Lady Di, que se conectó el jueves pasado por la noche y a través de videollamada con el humorista Stephen Fry en "The Big Night In", de BBC One.

Durante la conversación, hablaron de las series televisivas que les gustan e hicieron sus recomendaciones. Además, bromeó al asegurar que suele "evitar cualquier programa sobre realeza".

Sin embargo, la sorpresa llegó a las 20:00 cuando el príncipe se unió con sus aplausos al homenaje de los sanitarios y al abrirse el plano apareció toda la su familia.