Prince Royce vende mascarillas para ayudar a los niños de Nueva York. | Fuente: EFE

El cantante Prince Royce lanzó una iniciativa para ayudar a niños en el condado de El Bronx, donde creció en Nueva York, con la donación de fondos de la venta de mascarillas impresas con una corona y el nombre de su última gira, "Alter Ego".



La totalidad de los fondos de la venta serán donados por el artista a la Fundación Niño de la Caridad, organización sin ánimo de lucro dedicada a empoderar y mejorar la calidad de vida de los niños esta zona, con una mayoría latina y con el mayor número de casos per cápita del coronavirus.



La fundación fue creada por la pediatra dominicana e intensivista Denise Núñez, de la red Somos Community Care, quien a través de la organización ha estado en primera línea brindando ayuda a familias en El Bronx durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un comunicado.



El público puede elegir entre tres modelos de mascarillas, negras y adornadas con una corona, y en una de ellas, que simula un pañuelo, se lee "Permanezca Seguro" y "Alter Ego", el nombre de la gira de Prince Royce, que fue cancelada debido a la pandemia. Las mascarillas se adquieren a través de la web del intérprete de bachata por US$ 15.



A través del liderazgo de Núñez, la Fundación ha lanzado el "Caterpillar Homework Club" que brinda a los estudiantes en El Bronx una experiencia educativa "divertida, interactiva y atractiva" gratis después del horario escolar, a través de tutoría en línea, y con comidas saludables para llevar a casa. Estos programas benefician a los padres que no hablan inglés y se encuentran en desventaja económica.



"Me asocié con Núñez y la Fundación Niño de la Caridad para exhortar a las personas a trabajar juntas en apoyo de la comunidad de El Bronx durante la pandemia", indicó el premiado artista.



"Ahora más que nunca, siento la necesidad de encontrar formas de ayudar a las familias y los niños en la ciudad donde fui criado. Estoy orgulloso de trabajar con una organización que aboga por un cambio positivo a través de la educación", afirmó el cantautor Prince Royce.

Con información de Efe.