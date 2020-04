Epidemiólogo estadounidense le agradece a Brad Pitt por su parodia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFEI0500

El epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci, la cara de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, agradeció a Brad Pitt que lo haya imitado en la más reciente transmisión del icónico programa "Saturday Night Live".



"Creo que lo hizo increíble. Soy muy fan de Brad Pitt y, por eso, cuando me preguntaron quién quisiera que me interpretara mencioné a Brad Pitt. Él es uno de mis actores favoritos. Creo que hizo un gran trabajo", afirmó el doctor Fauci en una entrevista con "Un nuevo día", el programa matutino de la cadena Telemundo.



Fauci, de 79 años, es el director del estadounidense Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) desde 1984 y, desde que la Casa Blanca, comenzó a dar partes diarios sobre la crisis del COVID-19 e información científica sobre la pandemia en medio de polémicas declaraciones del presidente Donald Trump.



En una entrevista con CNN hace dos semanas, Fauci había mencionado a Pitt como el actor ideal para representarlo en una eventual película sobre la pandemia y el actor le dio el gusto durante la segunda emisión de "SNL From Home" (SNL desde casa).



Durante su interpretación, Brad Pitt no solo copió los gestos y el acento de Fauci, quien es neoyorquino, sino que emitió comentarios satíricos contra Trump y sus medidas contra la enfermedad.



El experto, además, expresó hoy su agrado a que el artista haya tenido palabras para los trabajadores de salud, que están en la primera fila de la lucha contra el virus, que ya supera el millón de casos y las 55.000 muertes solo en EE.UU.



"Creo que enseñó que es un tipo con clase cuando al final se quitó la peluca y me agradeció a mí y a todos los trabajadores de la salud. Así que no solo es un gran actor, sino una persona con mucha clase", dijo.



El segmento de Brad Pitt como Fauci es la más reciente manifestación con la que la cultura pop estadounidense ha agradecido la serenidad y dedicación del epidemiólogo, que además de asesorar a las autoridades estadounidenses, se ha dado a la tarea de difundir información con entrevistas diarias con los principales medios de comunicación.



En algunas panaderías de la Ciudad de Nueva York hay pasteles y "cupcakes" con la cara de Fauci, mientras que en la red de artesanos Etsy hay camisetas, tazas y otros productos con su imagen, incluidos varios con la frase "Fauci para presidente".EFE