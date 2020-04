El ministro Zamora informa sobre las acciones del Minsa ante la COVID-19. | Fuente: Minsa

El ministro de Salud, Víctor Zamora, reconoció que su gestión "puede estar enfrentando tremendas dificultades" y "llegando al límite"; sin embargo, aseguró que, pese a esto, "no se está considerando en ningún momento que tengamos una región colapsada".

En conferencia de prensa desde la sede central del Minsa, Zamora señaló que el Gobierno continuará haciendo esfuerzos por responder a las necesidades de las diferentes regiones sin importar "cuán precarias sea nuestra reacción".

En ese sentido, destacó que en Loreto, una región fuertemente afectada por la COVID-19 y otras enfermedades como el dengue, se siguen ampliando el número de camas de hospitalización, además de recibir a 30 médicos recién graduados.

"Nosotros estamos para movilizarnos en todo el país. No vamos a considerar ninguna zona colapsada porque el solo aceptar el hecho de que es una zona colapsada nos hará bajar los brazos y eso no lo vamos a permitir", mencionó.





Pilar Mazzetti, jefa del Comando COVID-19. | Fuente: Minsa

Zamora también negó que el hospital de Ate, exclusivo para casos COVID-19 se encuentre colapsado. Al respecto mencionó que en este lugar se han abierto 30 nuevas camas en el área de Cuidados Intensivos, al igual que "otros esfuerzos" en la seguridad social y en la sanidad de la Policía.

"No vamos a considerar que en ninguna parte del país nuestro sistema está colapsado mientras nosotros podamos mover una cama, un balón de oxígeno, una persona, un medicamento. Vamos a seguir luchando", reiteró.

Por su parte, la jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, señaló que, ante esta coyuntura de emergencia sanitaria, el registro de defunciones considera a cualquier persona cuya muerte no ha sido violenta como un sospechoso del nuevo coronavirus. Según explicó, esta medida busca que se puedan tomar precauciones para prevenir contagios.

"En este momento cualquier persona que no ha muerto atropellada, asesinada, o alguna cosa flagrante, es considerada sospechosa, luego saldrá en algún momento cifras que respalden eso mucho más. Estamos protegiendo a la población, es preferible pensar que todo el que no tienen una causa COVID demostrada y no es muerte violeta es un sospechoso", detalló.