El cantante Maluma muestra su compañía en la cuarentena. | Fuente: Instagram

Maluma confirmó tener una curiosa compañía en esta cuarentena. El reguetonero regresó a su natal Colombia para pasar el aislamiento social en su casa y, además, reveló tener una acompañante para estos días en solitario.

Durante una entrevista para el programa digital de “Despierta América”, se le preguntó quién sería esa especial persona que lo acompaña en el distanciamiento social. En realidad, el famoso artista colombiano confesó que se encuentra acompañado de su familia y una muñeca que compró hace poco tiempo.

“Estoy con mi mamá, mi hermanita, mi mejor amigo y la novia, yo y Mirella, que es la muñeca”, respondió Maluma entre risas sobre una figura femenina de decoración que adquirió para su casa. “Me la compré y llegó hace poquito. La tengo allá abajo y es mi compañía por esta cuarentena”.

Hace una semana, el intérprete de “Felices los 4” presentó a “Mirella” ante todos sus seguidores en Instagram. A través de un video, el cantante expresó que la muñeca sería su compañía en la cuarentena. “Ahora si les presento mi compañía para esta cuarentena, cosita hermosa”, escribió en la publicación.

Sobre la rutina de casa, Maluma aseguró haber regresado a su etapa infantil cuando se dedicaba a hacer los quehaceres en casa. En esa misma línea, también comentó que su familia solo prepara cosas básicas para la alimentación en esta cuarentena, ya sea recalentado, frijoles, arepas o el infaltable café.

“Nosotros hacemos calentado y también el frijol con arroz, arepa, queso y buen cafecito. Cosas básicas, como que he regresado a mi infancia que me levantaba, tenía que tender mi cama, lavar los platos, organizar mi closet”, dijo a Despierta América. “No tengo ninguna señora del servicio que me esté ayudando en estos instantes, por eso es que trabajo en equipo también”.