Se podría decir que la modelo Naomi Campbell ha sucumbido al pánico debido a la epidemia del coronavirus. Debido a su trabajo, ella está acostumbrada a viajar constantemente pero, ante los temores de un contagio, ha decidido tomar ciertas medidas de precaución.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz mostró los cuidados que ella ha tomado durante sus traslados en avión. Con la frase, "la seguridad primero", ella compartió una imagen donde luce con un traje de materiales peligrosos, gafas y mascarilla.

En otra publicación, Naomi Campbell añadió nuevas imágenes e indicó que pronto llegará un video acerca de las medidas de seguridad que se pueden tomar durante los viajes en avión. Asimismo, agradeció a la modelo Linda Evangelista. ¿Podría tener una aparición en este proyecto?

En años anteriores, Campbell ya había lucido con mascarillas.

A la población se le ha recomendando evitar viajar, a no ser que sea estrictamente necesario, y lavarse concienzudamente las manos. Como se recuerda, ante el anuncio del primer caso de coronavirus en el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) enfatizó que la mascarilla no protege de una eventual contaminación del COVID-19.

"Las mascarillas no protegen. La principal medida que estamos difundiendo, avalado por la Organización Mundial de la Salud, es el lavado de manos constante", indicó Mónica Meza, directora de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, a RPP Noticias.

Naomi Campbell eligió tomar esta medida para prevenir cualquier contagio. Aunque los especialistas aseguran que las personas sanas no deben por qué usar mascarillas. | Fuente: Instagram

CONCIERTOS, RODAJES Y EVENTOS CANCELADOS



En medio del avance del coronavirus, alrededor del mundo se siguen cancelando diversos eventos. La serie de Marvel, "The Falcon and the Winter Soldier", detuvo su rodaje en Praga, tras las medidas que anunció el gobierno de República Checa.

Por otro lado, la convención drag “RuPaul’S DragCon”, que se celebra en Los Ángeles, ya no se realizará. El show, que debía ir del 1 al 3 de mayo, ahora está pensando en llevarse a cabo en el 2021. La decisión se tomó en precaución de los asistentes y los trabajadores del evento.

Asimismo, se han cancelado múltiples conciertos en toda Europa y EE.UU. El festival de música Coachella, uno de los más importantes del mundo, no celebrará su edición en abril como precaución ante la alarma por el coronavirus, que ha obligado a aplazar el encuentro hasta hasta octubre.



Los conciertos de Jorge Drexler (Costa Rica) y Maluma (Grecia) y la entrega de la edición de 2020 de los Premios Latinos BMI se convirtieron en las nuevas víctimas del virus. El artista colombiano explicó que la decisión busca "cuidar la salud de todos ustedes, el 'crew' y todos los que trabajamos para ustedes".