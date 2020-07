Coti anuncia un concierto único por streaming. | Fuente: Difusión

El cantautor argentino Roberto Fidel Ernesto Sorokin, conocido como Coti, se hizo popular a nivel mundial en el 2002 con sus temas "Nada fue un error" o "Antes que ver el sol", y ha escrito canciones como "Color esperanza" de Diego Torres.

A sus 47 años, Coti, a quien la pandemia también le ha dejado varias giras y presentaciones suspendidas, decidió enfocar su energía en realizar nuevos proyectos y, ahora, anuncia la puesta en escena de un concierto virtual, dirigido a todo el mundo, desde la intimidad de su estudio de grabación, que tiene en Buenos Aires, Argentina, este domingo 12 de julio.

"Tratando de cambiar un poco la energía, la enfoqué en hacer nuevas canciones, en un documental que hicimos ahora en pandemia, una canción nueva que sacamos en cuarentena y este concierto, que es una nueva experiencia que estamos inventando, para formar parte de la historia de esta nueva forma de comunicarnos con el público", expresó en entrevista para RPP Noticias.

No obstante, recalcó que estar en los escenarios "es lo que más se extraña".

"Soy un músico que toca en directo y en vivo muchísimo. Quizás estoy muy acostumbrado a eso, a las giras, a hacer un concierto cada tres días prácticamente, desde hace más de veinte años. Esa falta realmente se nota en mí, en toda mi gente, en mi banda y no vemos la hora de retomar", comentó.

UNA PROPUESTA DISTINTA

"Vamos a contar algunas historias que hay detrás de cada canción. Hay muchas canciones que son muy conocidas y que las tienen muy escuchadas e incorporadas en su vida o en su historia, y que por ahí les interesa conocer lo que hay detrás", indicó Coti sobre lo que ha preparado para el concierto online, que se podrá ver en Perú a las 4 p.m., vía streaming.

Asimismo, a través de sus redes sociales, el argentino ha ido contando historias de los instrumentos que, desde sus inicios, lo han acompañado en su inspiración para escribir y componer.

"El bandoneón es un instrumento muy antiguo, que lo tengo de hace muchos años, y me lo regaló mi padre. De no saber tocar absolutamente nada, me fui acercándo a él y ahora es parte de mi compañía", relató. "El piano que tengo, es un piano con el que escribí muchas canciones también", añadió.

Coti adelantó que en el show estrenará una canción totalmente inédita. "La voy a tocar con el piano, en un formato como la compuse pero ya está grabada".



NO EXISTEN FRONTERAS

La pandemia por la COVID-19 ha dejado un mensaje muy importante para Coti, quien con su próximo concierto demuestra que se pueden romper todas las fronteras, pues estarán presentes sus fans de todas partes del mundo.

"Tenemos que pensar globalmente, tenemos que pensar como una sola humanidad. Las fronteras son solo caprichos políticos, porque en realidad ya prácticamente no existen y lo estamos viendo: cómo algo que empezó en China y parecía tan lejano y al otro día estuvo en nuestro encima", dijo.

Coti cree en que la crisis mundial va a dejar un mensaje de solidaridad y empatía. "Tenemos que aprender que el ‘sálvese quien pueda’ no va más, que o nos salvamos todos o no se salva nadie", recalcó.

Así también señaló que haciendo un buen uso de la tecnología podemos cuidar al planeta y empezar a vivir en un mundo más considerado.

"Tenemos que aprender que en el uso de las nuevas tecnologías podemos encontrar una solución para no contaminar tanto nuestro planeta, que hay muchos trabajos que se pueden hacer remotamente. Todo esto creo que va a quedar como una enseñanza, como algo que llegó para quedarse y que tenemos que incorporarlo ya a nuestra vida", sostuvo.

Coti prepara su regreso a los escenarios para agosto, en España, donde ya se están retomando las actividades sociales, por lo que está a la espera de poder tomar un avión desde Argentina.

Por lo pronto, afirmó que seguirá proponiendo contenido, grabando su próximo disco y pronto lanzará un nuevo sencillo. "Estoy muy ilusionado", aseguró el cantante.