Bob Odenkirk y Rhea Seehorn compartieron los roles protagónicos en "Better Call Saul", la serie ganadora en los Critics Choice Awards 2023 | Fuente: AFP | Fotógrafo: John Sciulli

En los Critics Choice Awards 2023 se hizo justicia. La aclamada serie "Better Call Saul", ignorada en otras galas que premian lo mejor de la televisión, fue finalmente reconocida como la mejor serie dramática, mientras su protagonista Bob Odenkirk se llevó el galardón a mejor actor de serie dramática y Giancarlo Esposito a mejor actor secundario en una serie dramática.

Al subir al escenario para recibir su presea, el intérprete de Saul Goodman ofreció un emotivo discurso que llegó a su pico cuando se refirió a su compañera de reparto, Rhea Seehorn, quien dio vida en la ficción a su pareja Kim Wexler. "¡Estaba rodeado por los mejores escritores y el mejor elenco de todos los tiempos!", dijo el actor al principio.

Más adelante, dirigiéndose a Seehorn, afirmó: "Es ridículo que esté aquí arriba con esto y no contigo y con un premio para ti. Nos lideraste y fuiste increíble". La actriz se emocionó hasta las lágrimas al escuchar estas palabras. Y Bob Odenkirk continuó: "Cuando me ven actuar, no ven talento, solo ven mucho trabajo (...) A mi alrededor hay talento que me hace lucir bien".

El año pasado, "Better Call Saul" llegó a su final con una quinta temporada en la que varios cabos se ataron. La precuela de "Breaking Bad" está disponible en la plataforma Netflix.



"Es ridículo que esté acá arriba con esto y no contigo y con un premio para ti. Tú nos guiabas, estuviste fantástica".



- Bob Odenkirk a una conmovida Rhea Seehorn.



Lo que todos le habríamos querido decir a la reina.#CriticsChoiceAwards#BetterCallSaulpic.twitter.com/HGnMhv1ozH — Carla ❁ (@shannonlada) January 16, 2023

Rhea Seehorn antes de “Better Call Saul”

Antes de "Better Call Saul", Rhea Seehorn no era conocida en la industria televisiva. Su oportunidad dorada, de hecho, llegó a los 40 años, cuando ya había pasado por un papel en teatro de la Costa Este y otros roles en televisión como 'Franklin & Bash', 'I'm with Her', 'The Singles Table', 'The Closer' y 'Whitney'.

En una entrevista con Vogue, publicada en agosto del año pasado, la actriz recordó que tenía trabajos mal pagados y su única solución para ganar más dinero era actuar en videos institucionales y ser recepcionista en una construcción de Brooklyn donde limpiaba los baños. Con todo ese dinero, podía pagar el alquiler y sus alimentos.

No obstante, su papel como Kim Wexler en “Better Call Saul” la puso en el mapa internacional y ha sido reconocida. En 2022, con 50 años, obtuvo una nominación a los Emmy a ‘Mejor actriz de reparto en una serie dramática’. Categoría que finalmente ganó Julia Garner.

La llegada de Rhea Seehorn a la serie de Netflix fue pura casualidad, ya que acudió a otro casting y fue rechazada. Pero la directora de las audiciones del spin-off de ‘Breaking Bad’ la vio y dijo que era perfecta para ser Kim. Si bien solo tenía tres líneas en toda la producción, los creadores vieron que el personaje podía aportar mucho más y no se equivocaron, pues se convirtió en el favorito de muchos.









NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.