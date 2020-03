Daddy Yankee cumple 25 años de matrimonio con Mireddys González. | Fuente: Instagram

El artista puertorriqueño Daddy Yankee celebra, este 20 de marzo, su 25 aniversario de matrimonio junto a Mireddys González, la también madre de sus tres hijos.

El músico utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje a su esposa, junto con una inédita fotografía de los dos en la que lucen muy jóvenes.

"Una REINA cree en ti, no te desanima. Una REINA es leal, no piensa en traición. Una REINA es como el ajedrez, siempre protege a su REY. Una REINA como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el MUNDO", anotó.

Con esas palabras, el intérprete de "Muévelo" expresó su amor y admiración por su esposa. En otro momento, hizo referencia a los difíciles momentos que atraviesa el mundo por la pandemia del coronavirus.

"Hoy esta REINA y yo cumplimos 25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor; pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es LA MEJOR", añadió Daddy Yankee. "En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su amor y ¡ella es mi CORONA!", concluyó.

Raymond Ayala, o Daddy Yankee, está casado con Mireddys González desde 1994. Ellos tienen tres hijos Yamilet, Jeremy y Jesaaelys.



“Es la que ha estado conmigo desde cero y merece lo mejor de mí. Ella estaba allí en aquellos momentos en que nadie creía en mí”, dijo el artista en una de las pocas entrevistas en las que habló de su esposa.



Cabe anotar que Daddy Yankee y Mirreddys González han mantenido su relación con mucha privacidad y no suelen compartir fotografías juntos.