Después de que Don Omar contara su versión del distanciamiento con Daddy Yankee, el intérprete de ‘Que tire pa’ lante’ salió al frente para responderle le respondió. Ramón Luis Ayala –su nombre verdadero– dio a conocer cómo, según él, sucedieron las cosas.

Mientras que Don Omar culpó a DY y a Raphy Pina de sabotear el sonido mientras compartía escenario con él como parte de su gira ‘The Kingdom’ donde el público tenía que escoger a su favorito, el famoso puertorriqueño desmintió ser el responsable de ello:

“Lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó. Eso duele. ¿Tú sabes qué es que pase el tiempo y digas ‘Te quitaste’? No hay excusa. Entonces tú quieres buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación. Eso es un problema grande porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie. Es que tú sabes que en el fondo de tu corazón que eso pasó. Y no hay manera de justificarlo”, dijo Daddy Yankee en su entrevista con Santiago Matías de la emisora dominicana Alofoke Radio FM.

La versión del intérprete de ‘Machucando’ ha dividido comentarios y, hasta el momento, Don Omar no se ha pronunciado por lo dicho por su colega.

La versión de Don Omar

En un ambiente marcado por las rivalidades como lo es el mundo del reggaetón, la enemistad entre los legendarios Don Omar y Daddy Yankee no pasó desapercibida entre los seguidores de ambos artistas. En algún momento les unió proyectos musicales, pero su relación se rompió en 2015, cuando estaban inmersos en la gira 'The Kingdom'.

El primero en ahondar un poco en este alejamiento fue el popular 'Big Boss', quien dio a conocer que su colega había abandonado el mencionado tour, haciéndole perder mucho dinero; sin embargo, en una reciente conversación con El Chombo, Don Omar reveló su versión de los hechos y el motivo por el que decidió retirarse de la gira.



Según el cantante de 'Danza Kuduro', hubo algunos detalles que le incomodaron durante sus presentaciones con Daddy Yankee. Una de ellas, el hecho de que al 'Rey del Reggaetón' no le gustara la escenografía que él propuso. Y también porque después del primer concierto, el periódico más importante de Puerto Rico publicó una portada que decía: "Daddy Yankee noquea a Don Omar".

"Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más", dijo.

