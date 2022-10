Un Daddy Yankee apoteósico hice vibra el Estadio Nacional a ritmo de 'reggaeton' y fuegos artificiales. | Fuente: Instagram / Daddy Yankee

Daddy Yankee celebró dos conciertos inolvidables en Lima los días 18 y 19 de octubre en el Estadio Nacional. Tras la repercusión de su visita en el marco de su gira de despedida, el 'Bigg Boss' recurrió a sus redes sociales para agradecer el respaldo del público peruano.

En ese sentido, el representante del género urbano compartió un video con sus seguidores donde muestra un resumen de sus presentaciones en la capital peruana; desde su llegada al recinto deportivo hasta su salida al escenario.

Como se aprecia en las imágenes, el intérprete de Gasolina tuvo un breve acercamiento con sus seguidores, a los que puso a bailar y cantar a ritmo de reguetón en un explosivo espectáculo lleno de luces y fuegos artificiales. Antes de despedirse, el artista puertorriqueño aprovechó la oportunidad para resaltar el sabor de la gastronomía peruana.

"Dos noches épicas en Lima rompiendo tarima. Gracias Perú por ser parte de #laultimavueltaworldtour PD: El ceviche y el lomo saltado están a otro nivel", mencionó 'El Cangri'.

El Daddy legendario en el Nacional

Alrededor de las diez de la noche, Daddy Yankee apareció en el imponente escenario montado sobre el Estadio Nacional tras una cuenta regresiva. La pantalla gigante del centro, escoltada por otras dos enormes pantallas verticales, mostraba una aeronave de la que salió el artista boricua, quien parecía estar caminando sobre una de las alas. Vestido con un traje dorado y lentes oscuros, el ‘Big Boss’ encendió su concierto con “Campeón”, éxito de su último disco “Legendaddy” al que le siguió “Remix”. Y como un rey en su campo de batalla, lo acompañaron bailarines caracterizados como soldados.

Coreografías sincronizadas, las luces láser, los dispensadores de llamas y humo, los reflectores led, la pirotecnia y los efectos tridimensionales compusieron un entramado de tecnología del que esta leyenda del reggaetón se sirvió para potenciar la descarga de energía que produce su música. Un envoltorio visual que variaba según el ritmo de los temas y daba la impresión de estar ante la sucesión de distintos videoclips, todos protagonizados por Daddy Yankee.

Consciente de que sus fans no fueron solo a perrear, el ‘Máximo Líder’ les permitió cantar junto con él una serie de sencillos que se alternaron entre sus últimos trabajos y los de antaño. “Rompe”, “Machucando”, “Lo que pasó, pasó”, “Ella me levantó”, “Mayor que yo”, “No me dejes solo”, “Tu príncipe” y “Yo voy”, entre otros grandes clásico del género urbano, como 'La gasolina', hicieron vibrar el Nacional.

