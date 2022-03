Daniel Craig, más conocido por su papel de James Bond, está de cumpleaños. Recordemos algunas de sus anécdotas como el Agente 007 y su 'misión' junto a la reina Isabel II. | Fuente: Archivo

Daniel Wroughton Craig cumple 54 años este 2 de marzo. El actor británico es conocido por ser el más reciente James Bond, papel que interpretó desde 2006 hasta 2021. En la siguiente nota, repasaremos un poco de su carrera como James Bond. Asimismo, recordaremos la 'misión' junto a la reina Isabel II.

Daniel Craig se convirtió en el 2006 en el nuevo James Bond, tomando la posta del actor Pierce Brosnan. El actor británico empezó con este papel en la película “Casino Royale”, estrenada en el 2006, siguiendo con “Quantum of Solace”.

En el año 2012 llegó “Skyfall”, la película más exitosa de Daniel Craig como James Bond, ya que con un presupuesto de 200 millones de dólares, la película logró más de 1,108 millones de dólares.

“Spectre” se estrenó en el 2015 para luego tener la última entrega de James Bond en el 2021 con “No Time to Die”.





La 'misión' de cuidar a la reina Isabel II

Hace 10 años, Daniel Craig y la reina Isabel II serían parte de uno de los momentos más recordados de la historia de los Juegos Olímpicos. En la inauguración de London 2012, no podía faltar la presencia de James Bond y de la reina Isabel II. En aquella inauguración, el agente secreto escoltó a la Reina hasta el Estadio Olímpico, llegando en helicóptero, y simulando que se lanzaban en paracaídas al llegar.

Daniel Craig habló sobre esta experiencia en el programa The Late Show de Estados Unidos, y cómo fue trabajar junto a la reina Isabel. El actor destacó que la reina es “muy divertida”, y además, destacó que le gusta expresarse con alguna broma: “Le gusta soltar chistes, y soltó uno sobre mí. Íbamos a hacernos unas fotografías y ella dijo: ‘¡Oh, no, este es el que no sonríe!’ Bastante justo, he de decir”.

Asimismo, el actor reveló que, en un buen tiempo, estuvo echado jugando con los perros de la Reina Isabel, mascotas que aparecieron también en la recordada actuación por los Juegos Olímpicos: “Estuve tirado por el suelo con ellos la mayor parte del tiempo. Creo que tienen sus propios mayordomos. Son muy amigables”. Recordemos que Daniel Craig fue nombrado como miembro de la Orden de San Miguel y de San Jorge, la cual curiosamente, es una distinción que tiene su personaje James Bond en la ficción.

