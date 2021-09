Daniella Álvarez: Daniel Arenas, actor de 'Teresa', confirma su relación con la ex Miss Colombia. | Fuente: Composición

El amor le sonríe a Daniella Álvarez. El actor colombiano Daniel Arenas reveló a los medios mexicanos que tiene una relación con la ex Miss Colombia y que está feliz de poder compartir tiempo con ella.

“Desde que llegué a México hace 11 años nunca hablo de mi vida privada ni sentimental ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ningún problema y estoy demasiado feliz: sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos”, comentó el protagonista de ‘Teresa’ al programa Fórmula Espectacular.

Cabe resaltar que Daniel Arenas siempre ha sido reservado con su vida privada, pero esta vez, no tuvo reparos en hablar sobre su romance con Daniella Álvarez:

“Yo creo que ella también ha respetado esa parte de mí que no soy como tan de contar mi vida de la puerta de la casa para adentro, pero es una realidad, estamos muy contentos. La verdad es un ángel terrenal Daniella y mi Dios me la puso en mi camino y estamos en ese proceso de estar felices y de ser agradecidos con lo que estamos viviendo”, agregó. Asimismo, recalcó que su relación se está construyendo poco a poco y no dará más detalles de su romance.

"Poniéndole swing a la vida"

En julio del 2020, Daniella Álvarez mostró su primer baile junto a su hermano Ricky en redes sociales. La modelo se movió al ritmo de merengue y dejó un mensaje a todos sus seguidores:

“Poniéndole swing a la vida con mi pareja favorita Ricky Álvarez. ¡No importan las dificultades, debemos ser resilientes en la vida! ¡Enrúmbate con Daniella”, se lee en la publicación. Sus seguidores comentaron el vídeo y la calificaron como “ejemplo de lucha”.

Cabe resaltar que Daniella Álvarez muestra en redes sociales cómo va su proceso después de que le amputaran la pierna. La colombiana fue sometida a una cirugía para amputarle su pie izquierdo por una isquemia, luego de que en mayo de ese año tuviera que ser operada de emergencia por una masa anómala que hallaron en su abdomen.

La colombiana destacó: "El milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.