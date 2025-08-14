Christian Nodal se disculpa con Cazzu, niega infidelidad y defiende a Ángela Aguilar

En entrevista con Adela Micha, el cantante mexicano habló por primera vez en profundidad sobre su separación de Cazzu y su romance con Ángela Aguilar.

Christian Nodal rompió el silencio. A más de un año de su separación con Cazzu, el cantante mexicano concedió una entrevista a la periodista Adela Micha en la que repasó, a profundidad, el fin de su relación con la artista argentina y el inicio de su historia de amor con Ángela Aguilar. "Me tardé en hablar del tema porque no quería hacerlo desde el coraje", aseguró.

En mayo de 2024, Nodal y Cazzu anunciaron su separación en redes luego de una relación de dos años: “Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres”. Un mes después, el cantante confirmó su relación con Ángela en una entrevista con ¡Hola!.

Ahora, entre disculpas y aclaraciones, Nodal insistió en que nunca fue infiel a Cazzu y defendió a su actual esposa de los ataques que ha recibido en redes sociales desde que se hizo público su romance. "La gente dice que yo soy mujeriego", comentó. "Yo nací con un problema más cabrón que ser mujeriego: Nací con el alma bien enamorada. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto".

¿De qué se arrepiente Nodal?

“Pido disculpas también a la madre de mi hija”, expresó Nodal al recordar los momentos más difíciles tras la ruptura. Reconoció que le hubiera gustado dar más tiempo para que Cazzu procesara su dolor antes de oficializar su romance con Ángela Aguilar. “Me arrepiento de no haber podido hacer las cosas mejor con mis parejas, mi hija y mi esposa… pero no fue por gusto”, señaló.

Frente a las versiones de infidelidad, Nodal fue categórico: “Ángela no existía en todo lo que duró mi relación con Cazzu. No le rompió el corazón a mi hija; solamente hay dos responsables y somos mi expareja y yo”. Según el artista, su vínculo con Ángela comenzó días después de la ruptura definitiva con Cazzu, el 8 de mayo de 2024.

Además, aseguró que se vio obligado a hacer pública su relación con Ángela debido a que una revista lo estaba extorsionando con publicar fotos de ambos juntos: “Quise resguardar mi relación con Ángela. Quise cuidar su dolor, que pasaran meses, pero hubo algo que fue determinante. Mi ex sabía de la boda, sabía que estaba casado. Le avisé: 'Voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar'”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación en junio de 2024 y, apenas un mes después, contrajeron matrimonioFuente: Instagram: @nodal

Campañas en redes contra Ángela Aguilar

El intérprete de Adiós amor también denunció ataques organizados contra su esposa. “Son campañas que se han pagado para Ángela. Está comprobado”, aseguró, sin dar más detalles. Para él, la joven cantante ha mostrado paciencia y comprensión en medio de la polémica: “Nunca me ha hecho sentir mal por mi pasado, nunca me ha hecho reproches. Ella está ahí, ha sido paciente”.

“Si fuera real todo lo que se habla, si Ángela hubiera cometido todo lo que se dice —que se burló de mi ex o que hizo cosas—, no estaría con ella. No estaría con alguien que no respeta a mi hija o mi relación. Pero ella… de verdad, me quito el sombrero. Para la edad que tiene, tiene un gran corazón, pero también mucha cabeza”, agregó.

El cantante mexicano Christian Nodal ofreció una extensa entrevista en la que habló sobre su pasada relación con Cazzu.Fuente: Instagram: @nodal

¿Cómo es la relación actual con Cazzu?

Reflexivo sobre el pasado y enfocado en su presente, Nodal dejó claro que quiere mejorar la relación con la madre de su hija y mantener a su familia lejos de las controversias públicas: “Me gustaría que no hubiera sido así". Asimismo, aclaró: “Mi vínculo con mi expareja es mediante abogados”.

“Se insinúa que doy problemas para que ella trabaje”, comentó Nodal. “La conocí por su música. Me gustó su música. Compartir con ella me hizo darme cuenta del gran artista que es. Nunca puse algo para que su carrera fuera en pique ni mucho menos. Al contrario, siempre la apoyé antes y después de la relación”, afirmó.

Según Nodal, incluso después de la ruptura siguió pendiente de Cazzu: “Seguía pagando a su equipo. Produje una canción de su nuevo álbum. Se pagaron cientos de miles de dólares para un documental que sabrá Dios si sale o no. Hasta hoy día no hay un juez que tenga un caso mío para ella ni de ella para mí”.

Además, aseguró que le molestó escuchar que se insinuara que había sido infiel con Ángela cuando seguía con Cazzu. “Me tocó fibras porque se menciona como que probablemente era cuando estaba en el parto o cuando estaba embarazada. Yo estaba volando horas para estar con mi hija. Yo fui quien recibió a mi hija en brazos. Mi familia estaba ahí. Siento que desacreditar esas cosas no es una manera de proteger”, concluyó.

