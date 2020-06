Daniella Álvarez compartió fotos después de su cirugía de amputación de pie. | Fuente: Instagram

La semana pasada, Daniella Álvarez, comunicó a través de sus redes sociales que tuvieron que hacer una cirugía de emergencia y tras ello, le amputaron el pie izquierdo ya que la sangre no fluía por su pierna.

A través de una publicación, la ex Miss Colombia contó con detalle cuál era su situación en la clínica Cardioinfantil, en el norte de Bogotá. Sin embargo, después de todo, la modelo compartió imágenes sobre cómo quedó tras la operación:

"Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía @rickialvarezv @alvarezcamera!!! Faltó mi @lenard.vanderaa”, se lee en el mensaje.

“Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes”, concluyó.

Daniella Álvarez se mostró recuperada de su cirugía de emergencia y sus fanáticos siguen enviándole mensajes de apoyo.

SOLIDARIDAD CON LA MODELO

Desde personalidades políticas hasta artísticas manifestaron en las últimas horas su solidaridad con la ex Miss Colombia. "Dani, qué valentía. Con esa actitud ya tienes cualquier batalla ganada, Dios te bendiga linda", manifestó el cantante Sebastián Yatra en Instagram.

También se manifestaron el tenista Robert Farah, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; y las ex Miss Colombia Paola Turbay, Valerie Domínguez y Gabriela Tafur, quien aseguró que la modelo da a la ciudadanía "una lección de optimismo y buena energía".

UN PROCESO QUE EMPEZÓ EN MAYO

La exreina de belleza Daniella Álvarez, que además es propietaria de una boutique, contó que todo comenzó en mayo cuando le iban a hacer una "operación que supuestamente iba a ser sencilla": el retiro de "una masita muy pequeña, como una moneda (...) que tenía en mi abdomen".

"Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró", relató la modelo de 32 años.

Agregó: "Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies".