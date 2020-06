Daniella Álvarez fue Miss Colombia 2011-2012 y mostró cómo quedó su pierna luego de que le amputaran su pie izquierdo. | Fuente: Instagram

Daniella Álvarez, exreina de belleza de Colombia, compartió en sus redes sociales unas fotografías luego de que le amputaran el pie izquierdo. Mostrándose feliz, la modelo aseguró que se siente tranquila ya que sus seres queridos le apoyan.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios todo lo lograré”, escribió en su mensaje.

Además, añadió una frase de la mexicana Frida Kahlo: “Pies, para que los quiero si tengo alas para volar”, culminó. Álvarez recibió el apoyo de miles de artistas, entre ellos, Sebastián Yatra, también de Daniela Ospina y la actriz Johanna Fadul.

PRÓTESIS PARA VOLVER A BAILAR

Tras esa cuarta operación, tomó la decisión, junto a los médicos y su familia, de tener una prótesis en lugar de un pie que no funcione. "Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan", dijo.

Daniella Álvarez destacó: "el milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia".

UN PROCESO QUE EMPEZÓ EN MAYO

La exreina de belleza Daniella Álvarez, que además es propietaria de una boutique, contó que todo comenzó en mayo cuando le iban a hacer una "operación que supuestamente iba a ser sencilla": el retiro de "una masita muy pequeña, como una moneda (...) que tenía en mi abdomen".

"Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró", relató la modelo de 32 años.

Agregó: "Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies".