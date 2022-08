Danna Paola saludó a Rosalía luego de su concierto en México. | Fuente: Instagram / Danna Paola

Rosalía arrancó su gira 'Motomami World Tour' en Latinoamérica con un concierto en el Auditorio de Ciudad de México. Entre el público, llamó la atención la presencia de la actriz y cantante Danna Paola, quien acudió a alentar a su colega y amiga.

Tras bastidores, quien formara parte del elenco de 'Élite' fue a felicitar a la intérprete de 'Despechá', quien aseguró estar en un país muy "motomami" durante su presentación, en el que entonó temas como 'Saoko', 'La fama', entre otros.

El encuentro entre Danna Paola y Rosalía quedó registrado en la cuenta de Instagram de la mexicana, quien compartió fotografías de la reunión, así como videoclips del espectáculo en el que aparece la española dando muestra de su calidad vocal en un auditorio abarrotado.

"Rosalía, mi motomami, se lleva el corazón de todo México. Eres luz, amiga, qué placer verte brillar con esa energía y disfrutar tu arte. ¡Qué bonito abrazarte por fin! Rosalía, hermana, ya eres mexicana", escribió Paola en la leyenda de su publicación.

Rosalía, por su parte, respondió: "Te adoro, amiga, gracias por estar ahí hoy, me fui con el corazón tan lleno de amor".

Danna Paola y Rosalía se encontraron tras bastidores durante el "Motomami World Tour". | Fuente: Instagram / Danna Paola

Rosalía recibe muñecos Dr. Simi

En una parte del videoclip compartido por Danna Paola, se puede oír cómo la celebridad mexicana le dice a Rosalía: "Amo que te lleves tantos Dr. Simi a tu casa". Se trata de un conocido peluche sobre un famoso personaje de farmacia que el público mexicano viene lanzando a sus artistas en conciertos.

Durante su show en México, la artista española cantó sencillos de su último disco, que han logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas de éxitos musicales, así como otros de sus antiguos discos 'El mal querer' y 'De plata'.

También se dio tiempo para entonar canciones de otros artistas, como 'Papichulo' y 'Gasolina', de Daddy Yankee. Un 'popurrí' que encontró su momento culminante en 'Despechá', el último tema que lanzó en plena gira durante una presentación en Almería (España).

La semana pasada, Danna Paola estuvo en Lima para el espectáculo 'Juntos en concierto', que se llevó a cabo en el Estadio de San Marcos. Un megaevento en el que también participaron Molotov, Piso 21, De La Ghetto, Mario Bautista, Lenny Tavárez, María Becerra, Nio García, The Wailers, Mike Bahía, Smash Mouth, Alex Hoyer e Inner Circle.

El estreno de 'Despechá'

Fue en el concierto inaugural de Almería (sureste español), el pasado 6 de julio, la primera vez que Rosalía interpretó en público la canción; rápidamente 'Despechá' se convirtió en un éxito viral.

En su primer concierto de Madrid de su actual gira (19 de julio), Rosalía se dirigió a los asistentes y les preguntó qué título les gustaba más para la canción, si el que había surgido de manera espontánea entre el público ('Lo muevo de lao a lao') o 'Despechá', el que ella había propuesto en sus redes.

"'Despechá', ¿verdad? A mí también me gusta más. Queda titulada así oficialmente", sentenció entonces.

Cabe recordar que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó a fines de julio su lista de recomendaciones de canciones para el verano (en Estados Unidos), entre las que incluyó 'Saoko' de la cantante española Rosalía.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).