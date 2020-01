Danna Paola no se quedó callada al escuchar que un participante de la 'La Academia' hablaba mal de ella. | Fuente: Captura de TV

Danna Paola se ha covertido en la artista más buscada en redes sociales luego de su polémica discusión con Gibrán, un participante de 'La Academia'. Después de que la 'pelea' se convirtiera en tendencia, la cantante decidió aclarar su punto de vista.

De acuerdo con las historias de su Instagram oficial, la intérprete de 'Oye Pablo' explicó el motivo de sus palabras. "Lo que sucedió esta noche en La Academia fue algo que normalmente hubiera pasado hacia cualquier tipo de situación en que yo hubiera sufrido una falta de respeto. Hablar mal de una persona a sus espaldas no está cool, no está bien", aseguró.

Danna Paola confesó que en algún momento de su vida lo hizo, sin embargo, cambió su forma de ser porque no quiere dar mal ejemplo a sus fans. Luego agregó: "Pensé en no responder pero no puedes hablar así de alguien en un programa que está siendo grabado 24/7".

Danna Paola aclara su punto de vista tras encarar a Gibrán en 'La Academia'. | Fuente: Instagram

Después de la falta de respeto que tuvo Gibrán con la cantante, el público voto y el participante fue eliminado de 'La Academia'. "Las cosas como son.. aquí se acabó el tema, se acabó la conversación", continuó.

Al final de sus historias de Instagram, Danna Paola aseguró que las personas que quieren seguir una carrera como artistas y que por eso entraron al reality, solo necesitan tener cuatro cosas: talento, perseverancia, disciplina y respeto.

No obstante, la artista quiso finalizar el tema con un par de publicaciones donde asegura que "tiene los ovarios para defenderse de quien sea". Además contó que siempre se mantuvo en silencio cuando le hacían bullying o recibía burlas pero decidió no callar más.

"La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera", dice el post. Danna Paola termina con un "esto es con todo el amor y sinceridad del mundo. Respect people, peace".