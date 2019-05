“Quinceañera”: Danna Paola asegura que no protagonizará el remake

Danna Paola descarta participación en el remake de "Quinceañera". | Fuente: Instagram

Luego de que se anunciara que se hará un remake de la telenovela mexicana, “Quinceañera”, originalmente protagonizada por Thalía y Adela Noriega en los 90, se crearon rumores sobre quiénes serían las actrices que protagonizarían esta nueva producción.

Uno de los nombres que saltó a la palestra fue el de la actriz y cantante de nacionalidad mexicana Danna Paola, quien participa en la exitosa serie de Netflix “Élite”, junto a actrices como María Pedraza y Ester Expósito.

Sin embargo, la actriz de 23 años no ha tardado en descartar los rumores, durante una firma de autógrafos de su nuevo disco titulado “Sie7te”, en México.

“Están haciendo un montón de remakes, veo que está muy de moda. ¿Si yo actuaré ahí? No, yo estoy viviendo en España, estoy feliz rodando ‘Élite’, estoy con mi música, no voy a hacer ninguna novela… Hay una sorpresa de otra cosa, pero no es eso”, aseguró.

Asimismo, la actriz aseguró que está contenta de vivir en el país europeo y que disfruta de complementar la actuación con la música. “Me acabo de presentar en algunos festivales de radio. Tengo muy buenos amigos, mi familia madrileña por allá, la gente es divina”, añadió.

Finalmente, Danna Paola fue consultada por el título de su primer disco, y aseguró que eligió este nombre por la importancia que tiene el número 7 en su vida (el cumpleaños de su mamá es en ese día y el día que estrenó un musical también fue siete).