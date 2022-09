El cantante cubano Dantes Cardosa contrajo dengue, pero ahora está fuera de peligro. | Fuente: Instagram

Después de estar días alejado de sus redes sociales tras sufrir una hemorragia cerebral, Dantes Cardosa reveló el motivo por el cual sufrió de este mal. El cantante comentó que estuvo de viaje en Cuba con su familia y contrajo dengue.

“Yo pensé que tenía infección estomacal, pero al final, haciéndome todos los análisis, resultó que tenía dengue. Está que llueve bastante en Cuba y los zancudos están alborotados, me picó el mosquito y no me di cuenta, me comenzó a dar fiebre, vómitos y diarrea”, aseguró.

Cuando Dantes Cardosa regresó a Lima a inicios de septiembre, le estaban haciendo masajes en su casa y cuando quería levantarse de la camilla, se desmayó en los brazos de su esposa. Fue ahí donde se golpeó la cabeza lo que ocasionó la hemorragia cerebral.

“Me ingresaron a la clínica y luego al hospital Casimiro Ulloa. El neurólogo me mandó varios exámenes para descartar aneurisma, leucemia, yo estaba asustadísimo, pensaba que tenía cáncer, algo malo, fueron unos días muy feos. Mi mamá, mi mujer y mi hijita llorando, fue muy difícil”, dijo para El Trome.

A pesar de que se encuentra estable, Dantes Cardosa aún no tiene planeado regresar a los escenarios ya que su médico le recomendó guardar reposo hasta que esté al 100%.

Dantes Cardosa y el mensaje a sus seguidores

El cantante cubano Dantes Cardosa sufrió una hemorragia cerebral hace unos días, sin embargo, ha venido recuperándose poco a poco por lo que decidió enviar un mensaje a sus seguidores por medio de sus redes sociales:

“Gracias por sus oraciones a todos. Estoy muy feliz de toda la buena vibra y todos los mensajes que he recibido. No puedo responder, pero me da mucha fuerza y mucha alegría recibir tan hermosos mensajes. Los quiero mucho", se lee en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Dantes Cardosa estuvo hospitalizado en el Hospital Casimiro Ulloa y fue su mánager quien señaló que actualmente su vida no corre peligro, pero por seguridad, tuvieron que cancelar sus presentaciones hasta nuevo aviso: “Él sufre de presión alta y tuvo un problema el día viernes, por seguridad cancelamos”, indicó Martín Dreyfuss.

Por otro lado, su esposa comentó que el cantante cubano tenía días enfermo: "El último viernes comenzó a deshidratarse y parece que se descompensó, vino caminando mareado hacia donde yo estaba, se desplomó y comenzó a convulsionar en mis brazos, cayó al piso golpeándose la cabeza. Inmediatamente lo llevé de emergencia", indicó.

