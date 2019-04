Dave Bautista anunció su retiro definitivo de la WWE. | Fuente: Composición

Un gran sorpresa recibieron los fanáticos de la WWE en Wrestlemania 35, debido a que Triple H (Paul Michael Levesque) y Batista (Dave Bautista) se enfrentaron en un combate de lucha libre sin reglas.

Al ser una pelea sin reglas, Triple H utilizó un mazo para derrotar a Batista. Pasaron años para que Batista vuelva a pisar un cudrilátero de la WWE, sin embargo, esta fue la último.



Fue el mismo Dave Bautista, quien utilizó su cuenta de Instagram para escribir una pequeña carta de despedida, debido a que no volverá a paraticipar en un combate de lucha libre.

"Universo de la WWE, gracias por permitirme entretenerlos. Amo este negocio y ya sea porque me aplaudan o me abucheen, estoy agradecido de ser una pequeña parte de su vida. Me estoy retirando oficialmente del entretenimiento deportivo y estoy agradecido de cada segundo de mi fantástico viaje", ecribió el actor.



Wrestlemania es el evento insignia de la WWE y es considerado como el Super Bowl del entretenimiento deportivo.

Como se recuerda, el actor forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel desde 2014, debido a que interpreta a Drax de los Guardianes de la Galaxia y se espera su participación en "Avengers: Endgame".

Actualmente, Drax está desaparecido porque es uno de los héroes que fueron víctimas del chasquido de Thanos.