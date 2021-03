En su documental biográfico, Demi Lovato revive los momentos más difíciles en su vida: fue abusada sexualmente en dos ocasiones y casi pierde la vida a causa de las drogas. | Fuente: Instagram

Demi Lovato contó los episodios más difíciles de su vida en un nuevo documental biográfico titulado “Dancing with the Devil”. Fue abusada sexualmente en dos ocasiones: cuando aún pertenecía a Disney por una persona que también integraba el elenco de una producción, y la segunda vez sucedió durante la sobredosis por drogas que casi la lleva a la muerte en el 2018.

“No solo sufrí una sobredosis. Se aprovecharon de mí”, confiesa Demi Lovato. “Cuando me encontraron estaba desnuda y azul. Literalmente, me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí”. Al ser hospitalizada, le consultaron si había tenido sexo consentido y ella respondió con una afirmativa, pero no lo recordaba del todo...

“Tuve un flash de él encima de mí. Vi ese flash y dije ‘sí’. No fue hasta un mes después de la sobredosis cuando caí en la cuenta y me dije a mí misma: ‘Tú no estabas en un estado mental como para consentir nada’”, agregó la cantante estadounidense sobre la violación sexual que sufrió hace tres años.

Demi Lovato is setting the record straight. ❤️ this tweet for a premiere day reminder for Demi Lovato: Dancing with the Devil — you won't want to miss this. #DemiDWTD pic.twitter.com/9n9ZTjXFx9 — YouTube (@YouTube) March 15, 2021

Fue abusada en su adolescencia

En los inicios de su carrera artística, Demi Lovato también vivió un evento traumático por abuso sexual. Cuando aún era un rostro de Disney –actuó en la película “Camp Rock” y protagonizó la serie “Sunny entre estrellas”–, un compañero de elenco la violó en su primera relación sexual.

“Cuando era adolescente me encontré en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”, revela. “Realmente, me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió”.

“Dije: ‘oye, esto no irá más lejos. Soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta manera’. Y eso no le importó, lo hizo de todos modos. Lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él”, añade Demi Lovato en su duro relato para el documental “Dancing with the Devil”.

Según cuenta la intérprete de “Sorry not sorry”, sus trastornos alimenticios se agravaron desde ese momento: “Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez”. Mientras que, al ser este agresor sexual parte del entorno de Disney, tuvo que “seguir viendo a esta persona todo el tiempo”.

Demi Lovato, ahora de 28 años, asegura que sí reportó lo sucedido en su ambiente laboral en Disney, pero el acusado “nunca se metió en problemas por ello, nunca fue retirado de la película en la que estaba participando”.

