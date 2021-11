Joe Jonas y Demi Lovato protagonizaron "Camp Rock" (2008) y "Camp Rock 2" (2010), películas musicales de Disney Channel. | Fuente: Twitter

“Camp Rock 2” (2010) fue una de las películas de Disney Channel que marcó una generación ya que había música, baile y estaba protagonizada por los artistas más famosos del momento, entre ellos, Demi Lovato y Joe Jonas.

Han pasado 11 años desde ese momento y los actores se reencontraron casualmente en una fiesta de Halloween el pasado 30 de octubre. Fue el intérprete de “This is me” quien se encargó de subir la imagen a sus historias de Instagram.

El evento de Noche de Brujas se realizó en Los Ángeles y el selfie que Demi Lovato y Joe Jonas compartieron causaron revuelo en sus redes sociales ya que, como se recuerda, fueron pareja en la adolescencia y la cantante se alejó de los hermanos Jonas durante mucho tiempo.

Demi Lovato y Joe Jonas se reencontraron en una fiesta de Halloween realizada el 30 de octubre en Los Ángeles. | Fuente: Instagram | Joe Jonas

El éxito de "Camp Rock"

La película "Camp Rock" tiene dos entregas y los Jonas Brothers compartieron protagonismo con la actriz y cantante Demi Lovato, quien en ese entonces tenía 17 años y ya se había convertido en una las estrellas más conocidas de la factoría Disney.

La segunda parte se lanzó en el 2010 y Lovato se puso nuevamente en la piel de Mitchie Torres, una joven cantautora que mantiene un idilio con Shane Gray, el integrante de la conocida banda de músicos "Connect 3" que participa también en el campamento y a quien interpreta Joe Jonas.

Ambos actores mantuvieron un idilio amoroso en febrero de ese año, pero terminaron tres meses después. A pesar de ello, eso no fue impedimento para que participaran juntos en la promoción de la cinta y en la correspondiente gira de conciertos.

A diferencia de la primera parte, "Camp Rock 2: The Final Jam" contó con más escenas de baile y los Jonas Brothers protagonizaron varios números musicales acompañados por numerosos bailarines.

