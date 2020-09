Demi Lovato y Max Ehrich terminaron su relación tras anunciar su compromiso, según la revista People. | Fuente: Instagram / Max Ehrich

Demi Lovato es nuevamente una mujer soltera. Así lo reveló este 24 de septiembre la revista estadounidense People, que citó una fuente cercana a la artista informando del fin de su compromiso matrimonial con el actor Max Ehrich, dos meses después de que ambos publicaran que habían decidido casarse.



"Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados y enfocarse en sus respectivas carreras. Se quieren y se respetan mucho y siempre recordarán con afecto el tiempo que pasaron juntos", declaró la fuente.



Lovato, de 28 años, y Ehrich, de 29, fueron pareja desde mediados de 2019, pero no fue hasta de enero de este año que ambos decidieron dar a conocer su relación casi por casualidad.



"Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo", le escribió entonces Lovato a su ahora exnovio.



"Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma", puso la artista en Instagram para acompañar la foto de su compromiso.



UN COMPROMISO ACABADO

Con las mismas fotografías, incluida otra en color, el actor hace referencia al alma "pura, hermosa e infinita" de la actriz.



"Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar en una pareja en la vida", dijo Max Ehrich y aseguró que ninguna palabra puede "expresar lo infinitamente enamorado" que estaba de la estrella.



"No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa", completó entonces el actor.



La pareja reveló, además, que habían pasado toda la cuarentena juntos y que esto les había convencido de que "estaban hechos uno para el otro".



La relación entre ellos había permitido a los fans de Lovato pensar que la estrella había encontrado la estabilidad, después de pasar por etapas convulsas por trastornos alimenticios y de adicción a las drogas, problemas por los que tuvo que ser hospitalizada hace una década.



Las primeras reacciones en las redes fueron de apoyo y preocupación por su salud. (Con información de EFE).