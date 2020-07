La fallecida actriz Naya Rivera interpretó a la porrista Santana Lopez en "Glee". | Fuente: Fox

En “Glee”, el elenco versionaba canciones bajo diferentes estilos de canto. La fallecida actriz Naya Rivera fue una de las que más destacó por su poderosa voz al interpretar diferentes géneros musicales. Además, compartió increíbles performances con estrellas invitadas como Demi Lovato y Ricky Martin.

IF I DIE YOUNG

En la quinta temporada de “Glee”, Santana Lopez (Naya Rivera) dedica la canción "If I Die Young" a Finn, debido a que el personaje fue retirado de la ficción tras la muerte del actor Cory Monteith. A mitad de la presentación, la joven empieza a llorar y sufre un ataque de pánico, ante la situación tan difícil que atraviesan sus compañeros.

LA ISLA BONITA

La fallecida actriz compartió un dueto con Ricky Martin en uno de los episodios de la tercera temporada de la serie. El puertorriqueño actuó como David Martinez, un profesor de español invitado por el profesor Will al club Glee para acompañarlos a explorar temas latinos. Aparece como un compañero de performance cuando Naya Rivera canta “La isla bonita”, de Madonna.

MINE

Naya Rivera ofrece una de las mejores actuaciones de Santana Lopez con el tema “Mine”, originalmente de Taylor Swift. En un episodio de la cuarta temporada de “Glee”, la joven porrista expresa sus más profundos sentimientos en su relación con Brittany (Heather Morris), y ambas protagonizan un emotivo momento como pareja.

VALERIE

“Valerie”, de Amy Winehouse, también fue versionada en la exitosa serie por la actriz Naya Rivera. Los New Directions participan en las Seccionales 2010 contra otros populares grupos de canto estudiantil como The Warblers y The Hipsters. La presentación es recordada por estilo de canto de la fallecida artista, así como la secuela de baile entre Mike y Brittany.

HERE COMES THE SUN

“Glee” contó con la participación especial de Demi Lovato en la quinta temporada. La famosa actriz y cantante interpretó a Dani, el nuevo interés amoroso de Santana Lopez (Naya Rivera) en la popular serie. “Here Comes The Sun”, de The Beatles, fue cantada por ambas, confirmando así el inicio de un romance en la ficción televisiva.