La actriz Demi Moore confesó que el diseño interior de su baño estuvo a cargo de su exesposo Bruce Willis. | Fuente: Instagram/AFP

Demi Moore recibió diversos comentarios en las redes sociales, luego de publicar una fotografía en su cuenta oficial de Instagram. En esa misma, la actriz de “Ghost” se lucía sentaba en un sofá en lo que parecía ser su cuarto de baño, algo que llamó la atención de los usuarios porque estaba alfombrado. ¿Bruce Willis ideó el diseño?

Hace una semana, Demi Moore compartió una fotografía con sus seguidores, y en la leyenda anunciaba el primer episodio de su podcast con mucha alegría. Sin embargo, el detalle más notorio fue que estaba sentada en su cuarto de baño, pero todo estaba completamente alfombrado.

“¡Emocionada por finalmente compartir lo que he estado trabajando! El primer episodio de ‘Dirty Diana’ se lanza el lunes 13 de julio”, escribió la estrella de cine en la descripción de la instantánea en su perfil de Instagram.

SOBRE LAS ALFOMBRAS

En una entrevista con Late Night with Seth Meyers, el presentador de televisión no pudo evitar comentar acerca de este particular diseño de interiores para un cuarto de baño en una casa. Por ello, Demi Moore tuvo que contar la historia detrás de su llamativa alfombra, y culpó directamente a su exesposo, y padre de sus tres hijas, Bruce Willis.

“Es interesante que esta es en realidad la casa donde crecieron mis hijas, y esa originalmente fue una elección de Bruce Willis”, explicó la artista de Hollywood. “No es por echarle la culpa”, agregó para apuntar que eso no significaba que ella no estuviera de acuerdo con dicha decisión.

En esa misma línea, la famosa actriz Demi Moore consideró que, en realidad, fue una idea muy acertada para la localidad en la que vive su familia. “Vivimos en las montañas y hace mucho frío. Así que nunca me molestó, en realidad está bastante bien”, expresó. “Pusimos alfombras en el baño”.

Demi Moore y Bruce Willis se divorciaron en el 2000, y en su matrimonio tuvieron a sus hijas Rumer, Scout LaRue y Tallulah Belle. Durante la cuarentena, el actor estuvo confinado en casa junto a su familia, incluida su exesposa. Ambos llevan una relación bastante amical tras rehacer sus vidas sentimentales.