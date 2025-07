"Las carteras me las compro yo": Pamela Franco descarta depender económicamente de Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco descartó depender económicamente de Christian Cueva y aseguró que puede comprarse su ropa, carteras y accesorios con su dinero. Luego de la celebración de su cumpleaños 37 con amigos y familiares, la cumbiambera fue consultada sobre lo que le dijo el futbolista por su onomástico.

Fue ante los medios de prensa que la cantante afirmó que Christian Cueva le deseó “que pase un bonito cumpleaños”. “Yo en mi cumpleaños siempre la paso bien”, expresó. Seguidamente, la intérprete de Dile la verdad fue consultada sobre si viajará a Ecuador, país dónde se encuentra Cueva para jugar con Emelec. “Ya lo verán”, respondió.

Al ser consultada por Amor y fuego sobre qué cosa le regaló el exseleccionado peruano por su cumpleaños, Pamela Franco sostuvo. “No les voy a decir”. Acto seguido, el reportero del programa de espectáculos le preguntó si se trataría de alguna cartera. No obstante, la artista aclaró: “Las carteritas me las puedo comprar yo porque trabajo”.

En otro momento, Pamela Franco desmintió que mantenga a Christian Cueva como dijo Luis Sánchez Aranda, más conocido como Lucho ‘Mi Barrunto’. “Luchito es chévere, pero por favor, ustedes son inteligentes. Christian es un hombre trabajador, igual que yo”, sostuvo la también empresaria.

Cabe mencionar que Pamela Franco fue vista saliendo de lujosas tiendas de ropa llevando bolsas con accesorios y demás utensilios de marca. Finalmente, se dirigió a ‘Mi Barrunto’ cevichería donde acostumbra a ir con Cueva.

Pamela Franco celebró su cumpleaños con su familia y amigos el últmo martes. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Christian Cueva dedicó emotivo mensaje a Pamela Franco por su cumpleaños

Christian Cueva le dedicó un emotivo mensaje a Pamela Franco por su cumpleaños. Por medio de sus historias en Instagram, el popular 'Aladino' publicó una romántica foto al lado de su pareja.

"Feliz cumpleaños, mi amor. No hay palabras para describir lo maravillosa que eres. Que Dios te bendiga y te mantenga con salud, que tus sueños se sigan cumpliendo", señaló.

De igual manera, resaltó la admiración y cariño que tiene por su amada. "Mi admiración y respeto para ti, mi amor. Nunca olvides que te amo y te llevo siempre en mi corazón, y jamás te soltaré la mano porque tú nunca lo haces. Valoro cada cosa que haces por mí. Te amo, mi amor, hasta el fin del mundo", se lee.

Por su parte, Pamela Franco no tardó en responder con una historia propia: "Mi vida, te amo con todo mi ser. Eres el mejor, y la distancia no es un problema. Te siento siempre. Gracias por hacerme sentir especial siempre. Te amo hasta el fin del mundo".

Actualmente, Christian Cueva se encuentra en Ecuador jugando por el club Emelec. | Fuente: Instagram (cueva10oficial)

Pamela Franco revela que no se mudará con Christian Cueva a Ecuador

Pamela Franco se sinceró sobre la partida de Christian Cueva a Ecuador para jugar por Emelec. La intérprete de Cervecero señaló que no se mudará al país norteño con el futbolista peruano debido a que seguirá con sus presentaciones en territorio nacional.

“Continuaré con mi carrera artística acá (en Perú) porque tengo un equipo grande. Yo también dependo de esto, además siempre he trabajado”, manifestó la cumbiambera de 36 años.

Del mismo modo, la cantante recalcó que mantiene la confianza de seguir en su relación con el exvolante de Cienciano. “Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará”, señaló Franco al reafirmar su vínculo con el futbolista. “Soy una convencida de que lo que es para ti es para ti, no hay que hacer tanto drama”, mencionó.

Además, Pamela Franco reiteró que no le toma importancia a las críticas de cómo se dio su relación con Christian Cueva así como los comentarios de la todavía esposa de este, Pamela López. “Qué digan lo que quieran, no me interesa. La gente siempre va a hablar, muchos con su cuota de maldad”, sostuvo la cantante a Expreso.

Christian Cueva mandó un emotivo saludo a Pamela Franco por su cumpleaños.Fuente: Instagram

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis