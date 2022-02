Deyvis Orosco anuncia su matrimonio con Cassandra Sánchez De Lamadrid | Fuente: Instagram

Deyvis Orosco se casa. Así lo anunció el 16 de febrero en el programa “En boca de todos”, al que fue invitado para hablar sobre el pedido de mano que le hizo a su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid, el pasado San Valentín, en un concierto en Huancayo.

Cuando Ricardo Rondón le preguntó “¿Para cuándo el matrimonio?”. El "bomboncito de la cumbia" se tomó su tiempo para responder.

“Ese es el tema. Nosotros siempre hemos conversado mucho. Mi vida de trabajo no va a cambiar. Yo siempre voy a ir trabajando al frente. Pero hoy tengo que compartirles a ustedes que ese pedido no fue por algo que no sea especial, sino porque este año nos vamos a casar”, respondió Deyvis ante la algarabía de los conductores del programa.

Deyvis Orosco contó que la vida le ha enseñado a no aplazar nada y que, por eso, han tomado la decisión de casarse lo más pronto posible.

Cuando le preguntaron si televisaría su boda, respondió que lo han llamado de Pachacamac, dando a entender que América se ha contactado con el. Sin embargo no dio detalles de la fecha. "Es algo de lo que irán enterándose de a pocos", añadió.

También dijo que este viernes 18 tiene preparada una sorpresa, pero los conductores no le pudieron sacar más información al respecto.

Respondió a sus detractores



Deyvis Orosco también salió a aclarar los comentarios que surgieron a partir de su segunda pedida de mano, como el de Magaly Medina que dijo que se trataba de un "show".

"Hoy se habla del detalle que yo tengo con ella [Cassandra], porque nadie sabe de los detalles que ella tiene conmigo. Hay una frase que dice que destrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero yo digo que esa frase no calza conmigo. Desde que la conocí, desde que la tomé de mi mano, desde el primer día, hemos empezado a caminar a la par, como un pareja, como uno solo".

Tras un enfático "por eso aclaro", Deyvis Orosco comentó que la primera pedida de mano fue en un contexto muy distinto al actual, cuando la gente estaba en casa cuidándose de la pandemia. Por eso, fue una pedida de mano sencilla e íntima. En cambio, ahora que el mundo, su mundo junto a su público, está regresando, encontró otra forma de declararle su amor

Antes estos comentarios, una de las conductoras del programa, Tula Rodríguez, le dijo "Deyvis, tú no tienes que aclarar nada. Pero al cantante le pareció muy importante responder a sus detractores.









