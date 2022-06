Jason Alexander, el exmarido de Britney Spears, fue acusado de acechar a la cantante. | Fuente: Facebook | AFP

El exmarido de la cantante Britney Spears, Jason Alexander, fue detenido y acusado de un delito grave de acecho y se le impuso una fianza de 100.000 dólares, después de que supuestamente intentara colarse en la boda de la estrella del pop celebrada la semana pasada.

Según informa este martes The New York Post, los fiscales del condado californiano de Ventura también acusaron a Alexander, de 40 años, de los delitos de allanamiento de morada y de negarse a salir de una propiedad privada, vandalismo y agresión.

Los jueces del caso han concedido también a Spears una orden de protección y alejamiento de Alexander que se extenderá hasta el 13 de junio de 2025. El acusado se declaró inocente de todos los cargos y negó todas las acusaciones en su contra, según el diario neoyorquino.

El abogado de Spears, Matthew Rosengart, señaló, tras celebrarse la vista, que las autoridades y los fiscales “claramente se están tomando esto muy, muy en serio”.

“Estoy personalmente indignado por lo que sucedió”, dijo, enfatizando el cargo de delito grave de acecho. “Este es un asunto serio”, agregó Rosengart. "Esto no es un 'accidente de bodas'. Fue una infiltración, como todos vimos, por sorpresa".

¿QUÉ HIZO EL EXMARIDO DE BRITNEY SPEARS?

El exmarido de Britney Spears intentó interrumpir el pasado jueves la boda de la cantante con Sam Asghari, su novio desde hace cuatro años, al acceder a su hogar horas antes de que la pareja contrajera matrimonio en una ceremonia privada.

Alexander fue arrestado en los alrededores de la mansión de Spears en Thousand Oaks, e inicialmente se ordenó que lo detuvieran con una fianza de 2.500 dólares por el incidente.

El detenido, quien contrajo matrimonio con la intérprete de "Baby One More Time" en 2004 durante un viaje en Las Vegas (EE. UU.) pero firmó el divorcio 55 horas después, logró acceder a la casa de Spears y grabar los preparativos del enlace.

El hombre logró esquivar el perímetro de seguridad de la mansión, ubicada en el sur de California, y retransmitió en directo a través de Instagram algunos momentos previos de la ceremonia.

"Britney Spears me invitó aquí. Ella es mi primera mujer, mi única mujer. Soy su primer marido. Estoy aquí para parar la boda", gritó a los agentes de seguridad mientras continuaba la emisión y antes de ser detenido. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.