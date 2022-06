Britney Spears y Sam Asghari contrajeron matrimonio en una ceremonia privada. | Fuente: Instagram / Britney Spears

Antes de contraer matrimonio en una ceremonia privada, la estrella pop Britney Spears firmó un acuerdo prenupcial con Sam Asghari con el fin de proteger su patrimonio obtenido antes de la boda, según reportó la prensa estadounidense.

De acuerdo con la revista People, el acuerdo entre la cantante de "Gimme More" y el actor de 28 años establece que, en el caso de un divorcio, este último no recibirá nada de la fortuna multimillonaria que su esposa ganó hasta antes de la fecha de su unión matrimonial.

El portal TMZ también anunció del contrato entre Britney Spears y Sam Asghari, quienes después de cuatro años se casaron en una fiesta íntima en su residencia de Los Ángeles (EE.UU.) a la que asistieron varias celebridades, pero no contó con la asistencia de la familia de la cantante.

Spears y Asghari han estado preparando este enlace desde noviembre pasado, cuando ambos se comprometieron, según reveló una fuente cercana a la pareja citada por la revista People.





Britney Spears y Sam Asghari: Las celebridades que fueron a su boda

Britney Spears volvió a pasar a la fila de las casadas. La cantante contrajo matrimonio con su pareja Sam Asghari, un bailarín de origen iraní al que conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip "Slumber Party".

La ceremonia privada se realizó en la mansión de la 'Princesa del Pop', ubicada en Los Angeles, Estados Unidos. Según People, la pareja celebró su boda junto a 60 invitados, entre los que destacan Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore y Paris Hilton.

Tal como se aprecia en algunas publicaciones que circulan en las redes sociales, Britney estuvo muy bien acompañada por las divas de la música y el cine. Incluso, todas se animaron a cantar 'Vogue', famoso tema de la 'Reina del Pop', Madonna.

Las primeras fotos oficiales de la pareja fueron publicadas en la cuenta oficial en Instagram de la revista Vogue. La 'Princesa del Pop' lució el clásico vestido blanco, mientras que su ahora esposo llevó un elegante esmoquin, ambos de la marca Versace.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.