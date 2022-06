Pipe Bueno, Christian Tappan y Karol Sevilla protagonizan "Siempre fui yo", la nueva serie de Disney+. | Fuente: Disney Plus

Disney Plus sigue apostando por las producciones latinoamericanas y esta vez, está a punto de estrenar una serie hecha netamente en Colombia llamada “Siempre fui yo”. Teniendo como protagonistas a Karol Sevilla, Christian Tappan y Pipe Bueno, espera convertirse en la más vista de la plataforma por su contenido musical.

La serie sigue las aventuras de Lupe (Sevilla), una chica mexicana cuya vida da un giro inesperado cuando se entera del fallecimiento de su padre, El Faraón (Tappan) –la máxima estrella musical de Colombia– y decide dejar atrás su México natal para viajar a Cartagena y asistir al funeral.

Rápidamente, se da cuenta de que allí nada es lo que parece y decide inscribirse en un concurso musical para estar cerca del entorno de su padre e investigar su sospechosa muerte. Junto a Noah (Bueno), un joven ex asistente de su padre, Lupe se embarca en una misión llena de peligro, romance y mucha música para esclarecer este misterio en el corazón del caribe colombiano.

Para conocer detalles de “Siempre fui yo” como una segunda temporada y sus proyectos musicales, RPP Noticias conversó con Juliana Velásquez (Angie) y Julián Gaviria (Pipe) sobre su experiencia en esta serie que se estrenará este miércoles 15 de junio en Disney+.

Juliana Velásquez (Angie) y Julián Gaviria (Pipe), protagonistas de "Siempre fui yo" de Disney+, confirmaron una segunda temporada de la serie antes del estreno de la primera. | Fuente: RPP Noticias

Los roles de Angie y Pipe en “Siempre fui yo”

“La experiencia fue maravillosa, es una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida sin duda alguna, a nivel profesional y personal”, dijo Julián Gaviria muy emocionado. “No solo son profesionales, sino que se convierten en hermanos de vida y eso nos sucedió a todos. Fue lindo”, agregó.

Por su parte, Juliana Velásquez, quien le dio vida a Angie en la serie colombiana, considera que fue “una delicia” compartir escena con Karol, Pipe, Christian y el resto del elenco: “Fue un regalo grande de la vida. La pasamos bien, nos sentimos dichosos cada segundo de grabación. No quería que se acabe nunca”, contó.

Además, revelaron a RPP Noticias que la segunda temporada de “Siempre fui yo” es oficial y comenzará a grabarse en julio de este año en Colombia. “Ahora estamos leyendo capítulos, no sabemos qué va a pasar, solo sé que estará increíble”, dijo Velásquez.

Impulsar sus carreras artísticas tras “Siempre fui yo”

La serie de Disney+ es musical por lo que para Juliana Velásquez y Julián Gaviria, servirá de trampolín para impulsar sus respectivas carreras musicales. “Yo sí he pensado en aprovechar el coletazo de la serie para impulsar mis proyectos musicales, viene mucho y está bueno”, comentó ‘Pipe’.

Velásquez no se queda atrás ya que es una cantante reconocida en Colombia por lo que “Siempre fui yo” le ayudó a lanzarse a esta industria: “La serie la grabé antes de sacar mi primer álbum ‘Juliana’ en Cartagena. Grabé y rodé la serie antes del álbum y el Grammy, fue un proceso que me ayudó a caminar a mi propio proyecto musical”.

De alguna manera u otra, sus personajes de “Siempre fui yo” los llenaron de ganas de decir ‘voy a hacer música’ porque muchos estuvieron en un “momento gris” y, gracias a esta producción de Disney+, “lo retomamos. Siempre estaré agradecida con ‘Siempre fui yo’”, finalizó Juliana.

