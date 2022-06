La cinta "Lightyear" fue censurada en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y otros países de Asia Occidental. | Fuente: Disney

"Lightyear" fue censurada en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, además de otros países de Asia Occidental, por la inclusión de un beso lésbico en una de sus escenas. La película animada de Pixar se une así a la lista de filmes que se han visto afectados en esa zona del continente asiático por incluir contenido LGBTQ+.

Según informó la revista Variety, la escena en cuestión había sido originalmente eliminada por Pixar, pero fue reinsertada cuando sus animadores criticaron a Disney por "censurar el afecto gay". En ella, el personaje de Alisha, comandante de "Lightyear" (a quien pone voz Chris Evans en su versión original), forma una nueva familia con su pareja y las dos se saludan dándose un beso en los labios.

Así prohibieron a "Lightyear"

La publicación estadounidense también señaló que "Lightyear", que se estrena en cines este viernes 17 de junio, nunca fue presentada para que fuera revisada por las autoridades censoras de Arabia Saudí, dando por hecho que no conseguiría autorización para su lanzamiento en el país.

En Emiratos Árabes, en cambio, sí obtuvo luz verde, ya que las restricciones en el ámbito cinematográfico se han ido relajando en los últimos años. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, la licencia para reproducir la película fue finalmente revocada en el país asiático, después de mensajes en redes sociales que acusaban a Disney y a "Lightyear" de insultar a los musulmanes y al Islam.

Otras cintas censuradas en Asia Occidental

El spin-off de "Toy Story" se suma a otras películas que han sido censuradas en Asia Occidental, y más concretamente en Arabia Saudí, por contener temática LGBTQ+.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness", de Marvel, fue también eliminada por la inclusión de un personaje gay, al igual que "Eternals", después de que Disney se negara a realizar ediciones que incluían otro beso entre personajes del mismo sexo. Lo mismo ocurrió con "West Side Sory", cinta que incluía a un personaje transgénero.

Disney+ ya tiene disponible en su plataforma el documental 'Más allá del infinito: Buzz y el viaje hacia Lightyear'. | Fuente: Disney+

Sinopsis de "Lightyear"

"'Lightyear' es la historia definitiva del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. La película cuenta lo que le ocurre al legendario Guardián Espacial después de que quedara atrapado en un planeta hostil a 4,2 millones de años luz de la Tierra junto a su comandante y su tripulación. Buzz intenta encontrar la manera de volver a casa a través del espacio y el tiempo y para lograrlo contará con un grupo de ambiciosos reclutas y con Sox, su encantador gato robot. Pero la llegada de Zurg, una presencia imponente con un ejército de robots despiadados y una agenda misteriosa, complica aún más las cosas y pone en peligro la misión", reza la sinopsis oficial de la película de Pixar.

(Con información de Europa Press).

