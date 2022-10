Don Omar y Daddy Yankee son dos figuras claves en el desarrollo del reggaetón fuera de Puerto Rico. | Fuente: Composición (Instagram)

En un ambiente marcado por las rivalidades como lo es el mundo del reggaetón, la enemistad entre los legendarios Don Omar y Daddy Yankee no pasó desapercibida entre los seguidores de ambos artistas. En algún momento les unió proyectos musicales, pero su relación se rompió en 2015, cuando estaban inmersos en la gira 'The Kingdom'.

El primero en ahondar un poco en este alejamiento fue el popular 'Big Boss', quien dio a conocer que su colega había abandonado el mencionado tour, haciéndole perder mucho dinero; sin embargo, en una reciente conversación con El Chombo, Don Omar reveló su versión de los hechos y el motivo por el que decidió retirarse de la gira.



Según el cantante de 'Danza Kuduro', hubo algunos detalles que le incomodaron durante sus presentaciones con Daddy Yankee. Una de ellas, el hecho de que al 'Rey del Reggaetón' no le gustara la escenografía que él propuso. Y también porque después del primer concierto, el periódico más importante de Puerto Rico publicó una portada que decía: "Daddy Yankee noquea a Don Omar".

"Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más", dijo.

Don Omar vs. Daddy Yankee: La gota que colmó el vaso

Después del episodio con el diario puertorriqueño, hubo un hecho más que acabó con la paciencia de Don Omar. Durante una presentación de ambos en Las Vegas (EE.UU.), le desconectaron los cables de la consola justo cuando era su turno de subir al escenario. Fue entonces que decidió marcharse de 'The Kingdom'.

Sin embargo, pese a su distanciamiento, el autor de 'Salió el sol' expresó su respeto por Daddy Yankee y su tour de despedida. "Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramón estaba ahí", afirmó.

"Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el culo conmigo, pero les dije: 'va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte y los voy a invitar a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias", concluyó Don Omar.

Meses atrás, como se recuerda, Daddy Yankee había declarado al canal de YouTube, 'Molusco TV', que "no volvería a trabajar" con Don Omar. "No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero", comentó entonces.

